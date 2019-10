Ein wiederkehrendes Berner Unding

Doch dass die Berner diesen wilden Start nicht nur schadlos überstanden, sondern nach gut dreieinhalb Minuten 2:0 führten, das hatte schon etwas von der Selbstsicherheit des Meisters – auch wenn es am Ende eine trügerische war.

Doch als sie die Tore durch Tristan Scherwey und Simon Moser erzielten, bewahrten die Berner kühlen Kopf in aufwühlenden Situationen, vor dem 0:2 reklamierten Rapperswiler Spieler wie Zuschauer ein Foulspiel Mosers, der sich vor dem Torschuss durch intensives, aber auch regeltechnisch grenzwertiges Forechecking Zugang zum Puck verschafft hatte. Mosers Wucht hätte mehreren Mitspielern gut getan, der Captain war einer der wenigen Berner Lichtblicke an diesem Abend.

Nun geht es am Samstagabend zu Hause gegen Davos, «und nun muss jeder reagieren», sagte Untersander. «Jeder ist persönlich verantwortlich, dass er um Viertel vor Acht parat ist und einen Riesenmatch spielt.» Nein, den Teufel an die Wand malen wollte der Verteidiger nicht. Aber auch er hat nicht vergessen, was dem letzten Meister vor Bern, dem ZSC , letzte Saison passierte. «Und wenn du mal in diesem Strudel bist, dann wird es immer schwieriger, da rauszukommen.» Noch ist Bern über dem Strich, bereits Davos kann das ändern.