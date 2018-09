Ebbett: «Da kriege ich immer noch Gänsehaut»

Werden Sie sich unmittelbar vor dem Saisonstart rasieren?

Andrew Ebbett: Rasieren? Ja, womöglich werde ich das tun: neue Saison, frische Rasur.

Damit wäre gesichert, dass Sie am Freitag im ersten Spiel gegen die ZSC Lions ein Tor erzielen.

Ich weiss, worauf Sie hinauswollen. Es ist tatsächlich so: Habe ich einige Spiele nacheinander nicht getroffen, greife ich zum Rasierapparat. Danach klappt es wieder mit dem Toreschiessen. Das Rasieren ist wirklich ein Faktor.

Handelt es sich nicht um puren Aberglauben?

Nein. Oder: vielleicht. Ich rasiere mich eigentlich nicht so gerne. Aber jetzt, da ich älter werde und sich die grauen Barthaare mehren, werde ich es wohl öfter tun.

Eine andere Episode: In den letzten drei Jahren gingen Sie mit einigen SCB-Spielern im Playoff an jedem Abend vor einem Matchtag ins selbe Restaurant, bestellten das gleiche Essen. Aberglaube, oder?

Es hat vor allem zweimal ausgezeichnet funktioniert (lacht).

Diesen Frühling klappte es nicht mit dem Titel. Sie müssen ein neues Restaurant suchen.

Das bezweifle ich. Das Essen ist zu gut für einen Wechsel. Wobei: Dreimal pro Woche koreanischer Food, das ist viel (lacht). Letztlich geht es auch um Spass. Am Ende kommen die Kreditkarten aller Spieler zusammen. Eine wird gezogen, der Betroffene zahlt.

Wer hält den Rekord?

Im ersten Jahr mussten Simon Bodenmann und Timo Helbling je dreimal übernehmen. Danach fühlten sich die anderen schlecht und setzten die Obergrenze auf dreimal pro Playoff. Wenn ich mich nicht täusche, hat Thomas Rüfenacht in drei Saisons nur einmal verloren. Er liebt dieses Spiel, kommt zu viel Gratisessen.

Ein letzter Versuch: Einige Spieler sagen, der Aberglaube sei in Bern besonders stark ausgeprägt.

Okay, das mag sein. Aber die Linie zwischen Aberglaube und Routineabläufen ist dünn. Ich würde eher von Routine sprechen, von Ritualen, die Sicherheit geben.

Sie haben in der NHL mit Teemu Selänne und Sidney Crosby gespielt. Was verbinden Sie punkto Ritualen mit diesen Stars?

Teemu hatte weder Rituale noch Marotten. Er kam zehn Minuten vor dem Warm-up in die Garderobe, schwang seinen Stock wie einen Golfschläger durch die Luft, machte Sprüche. Einen Moment später war er umgezogen und fokussiert. Ich habe nie einen Spieler gesehen, der sich so schnell umziehen konnte. Selänne verkörperte Spass. Deshalb spielte er so lange. Bei Crosby hingegen sind viel Aberglaube und Routine im Spiel. Die Ausrüstung immer in derselben Reihenfolge anziehen, den Stock auf dieselbe Weise tapen: «Sid» funktioniert mechanisch, er hat jeden Tag exakt durchgeplant. Das gibt ihm ­Sicherheit. Und zurück zu Bern: Beim Thema Routineabläufe ist unser Trainer ein grosser Faktor.

Inwiefern?

Sind wir erfolgreich, soll möglichst wenig verändert werden. Das ist für Kari Jalonen sehr wichtig. Solange wir gewinnen, gibt es im Aufwärmtraining an Spieltagen die gleichen Übungen. Erfolgreiche Teams handhaben das so. Ich habe das auch in Vancouver und in Pittsburgh nach dem Titelgewinn erlebt: Wer gewinnt, macht immer und immer wieder das Gleiche. Nehmen wir also etwas Positives aus dem Playoff-Aus im Frühling gegen den ZSC: Nun können wir wieder frisch an die Sache herangehen und mit gewissen Abläufen brechen.

Schmerzt die Playoff-Niederlage gegen den ZSC noch immer?

Nein, aber sie hat lange geschmerzt. Jeder von uns hatte wirklich daran geglaubt, drei Titel in Folge holen zu können. Aber nun sind wir wieder hungrig und auf der Jagd. Der Druck liegt bei Zürich, nicht bei uns.

In Bern gibt es immer Druck.

Ich würde eher von Erwartungen sprechen. In Bern gibt es die Erwartung an uns, dass wir gewinnen. Wer einmal gewonnen hat, der will das immer wieder erleben. Das gilt für die Fans und für die Spieler.

2016 und 2017 dominierte der SCB mit einem ausgezeichneten Andrew Ebbett das Playoff. 2018 konnten Sie mangels Energie wenig Entscheidendes bewirken. Einverstanden?

Ja, gegen Ende ging nicht nur mir das Benzin aus. Es war eine extrem lange Saison. Maxim Noreau und ich hatten nie zwei Tage am Stück frei – mit all den Spielen für Bern, den Zusammenzügen mit dem Team Canada, dem Spengler-Cup, den Olympischen Spielen. 13 SCB-Spieler waren in Südkorea dabei. Nur ein einziges Team weltweit stellte mehr, St. Petersburg. Das ist Fakt. Im sechsten Spiel in Zürich wehrte Lukas Flüeler in der Verlängerung den Schuss von Mark Arcobello mit Stock und Schlittschuh auf der Torlinie ab. Geht er rein, haben wir ein siebtes Spiel in Bern. Das ist Sport. Zürich setzte uns mit vier Linien unter Druck, der Sieg war verdient.

Im Gegensatz zum ZSC war die Verteilung der Eiszeit beim SCB nicht sehr ausgewogen.

Viele scheinen daraus eine grosse Sache zu machen. Unser Coach macht einen guten Job. Er hat ein hervorragendes Gespür dafür, was er während eines Spiels anpassen muss. Wir verfügen über drei Nummer-1-Linien. Und für einige Spieler, darunter Arcobello, gilt: Je mehr Eiszeit sie kriegen, desto besser sind sie. Natürlich gibt es eine Grenze der Belastung pro Partie. Aber sie wurde nicht erreicht. Was nicht heisst, dass die Belastung für einige von uns mit all den anderen Einsätzen in der letzten Saison nicht grenzwertig war.

Was haben Sie im Sommer gemacht, um abzuschalten?

Ich reiste nach Scottsdale, Arizona, lebte während sechs Wochen bei Chuck Kobasew und seiner Familie: Wandern, Work-out, Relaxen, vier Tage pro Woche Golf spielen an der Sonne. Es war eine wunderbare Zeit.

Kobasew musste wegen einer in Bern erlittenen Hirnerschütterung seine Karriere beenden. Wie geht es ihm?

Sehr gut. Er kann wieder ein bisschen arbeiten, coacht mit viel Spass das Softballteam, bei dem seine zwei Töchter spielen.

Und die Kopfschmerzen?

Er hat seine schlechten Tage, an denen er Kopfschmerzen verspürt und sich zurückzieht. Aber Chuck macht das toll, sein Leben geht ohne Eishockey weiter.

Ohne Kobasew wären Sie nie nach Bern gekommen.

Das stimmt. Chuck und Sven Leuenberger (damaliger SCB-Sportchef, die Red.) waren die Gründe für den Transfer. Sven übernahm die Initiative, Chuck, der bereits in Bern spielte, lobte den Club und die Stadt. Da gab es keine Zweifel mehr.

Und nun stehen Sie bereits in Ihrer vierten Saison beim SCB. Was bedeutet Ihnen Bern?

Es ist meine zweite Heimat. Seit Collegezeiten war ich nie mehr derart lange am selben Ort tätig. Ich liebe es, hier zu spielen. Ich liebe es, vor 17 000 Zuschauern den ersten Schritt aufs Eis zu machen. Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und mit dem Erfolg klappt es auch: zwei Meistertitel, zwei Qualifikationssiege. Ich bin sehr happy in Bern.

«Ich habe viel erlebt mit dem SCB. Ein Wechsel ist schwer vorstellbar. Es wäre hart, an einen anderen Ort zu gehen.»

Wissen Sie eigentlich, dass Sie von einem Teil der Berner Fans «Papa Ebbett» genannt werden?

Papa . . . Ich nehme das einmal als Kompliment (lacht).

Es ist auch positiv gemeint. Geschehe, was wolle: Auf Papa Ebbett ist Verlass.

Das gefällt mir, dann geht es eher um Konstanz als um mein Alter. Konstanz ist für mich der wichtigste Faktor. Mein Coach am College hat mir einst eingetrichtert: «Du wirst nie Profieishockey spielen, solange du nicht konstant bist!» In der Schweizer Liga reicht es definitiv nicht, am Freitag gut zu spielen. Du musst es auch am Samstag tun.

Haben Sie verfolgt, wie die Ligakonkurrenz aufgerüstet hat?

Ja. Gottéron wird dank Berra stärker sein. Lausanne hat investiert. Bodenmann, Noreau und Hollenstein spielen nun beim ZSC, dazu bleibt Klein eine weitere Saison. Zürich hat auf dem Papier die stärkste Mannschaft.

Und Bern hat . . .

. . . noch immer den besten Goalie, eine starke Abwehr, in der es kaum Wechsel gegeben hat, und eine Topgruppe von Centern. André Heim hat wahnsinnige Fortschritte gemacht. Er wird die vierte Linie stärker machen.

Wie ist Ihr erster Eindruck von den neuen Ausländern?

Adam Almquist spielt sehr ruhig und abgeklärt. Jan Mursak ist vorerst darauf fokussiert, auf dem Eis seine Leistung zu bringen. Ich bin überzeugt, dass er im Verlauf der Saison auch in der Garderobe eine grosse Rolle einnehmen wird.

Wissen Sie, dass über die Erhöhung der Zahl spielberechtigter Ausländer diskutiert wird?

Die Jungs haben in der Garderobe darüber gesprochen. Ich weiss, dass es um Lohnkosten geht, kenne aber die Hintergründe nicht.

Sie müssten so oder so ein Befürworter sein: Sie werden nächstes Jahr 36 Jahre alt – und Ihr Vertrag läuft aus.

(lacht) Können Sie mir versichern, dass ich durch diese Änderung ein paar weitere Jahre in der Schweiz Eishockey spielen darf, dann bin ich absolut dafür.

Das kann ich nicht. Aber Sie dürfen an dieser Stelle öffentlich ein Bewerbungsschreiben formulieren, weshalb Bern mit Ihnen verlängern sollte.

(lacht) Es gibt für mich keine Olympischen Spiele mehr. Ich fühle mich nicht wie 35. Und: Ich bin überzeugt, dass ich in gesundem Zustand der Mannschaft helfen und ein Leader sein kann. Solange die Leistung stimmt, möchte ich bleiben. Ich habe viel erlebt mit dem SCB: Die Leute respektieren mich, ich respektiere sie und die Organisation. Ein Wechsel ist nur schwer vorstellbar. Es wäre hart, an einen anderen Ort zu gehen.

