EHC Biel: Vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen

Wird am Ende gar der EHC Biel das unerwartete Opfer dieses verrückten Strichkampfs, der seit Wochen auf den Rängen 3 bis 10 tobt? Das 2:3 am Samstag bei Gottéron war die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen, Rang 9 ist nun zumindest nach Verlustpunkten nur noch drei Zähler entfernt.

Dabei war Biel zu Saisonbeginn die Überraschungsmannschaft der Liga, gewann 8 von 9 Spielen (nur gegen Angstgegner Fribourg nicht…), zeigte dabei erfrischendes, offensives Eishockey, grüsste phasenweise zu Recht von Rang 1 und war, auch als Zug und Bern begannen, davonzuziehen, fast stets im dritten Rang klassiert.

Wenig Gegentore bei 5 gegen 5 – doch wen kümmert das schon …?

Und schafft es ausgerechnet der HC Fribourg-Gottéron, diese Verkörperung von Inkonstanz, am Ende Rang 8 oder noch Besseres zu erobern, nachdem man mehr schlecht denn recht durch die Saison geruckelt war? Am Samstag gegen Biel bewiesen die Freiburger immerhin jene Leidenschaft, die ihnen fast schon sprichwörtlich nachgesagt wird, von der aber 2018/19 bislang so selten etwas zu sehen war.

Trainer Mark Frenchs solides, aber nicht gerade spektakuläres Safety-First-System hat zwar Fribourg zum statistisch drittbesten Team hinter den Titanen Bern und Zug gemacht, was Gegentore bei numerischem Vollbestand angeht. Doch das interessiert beim Gottéron-Anhang kaum jemanden. Man will eben anderes sehen: Tore, Heimsiege, wenn möglich mit Drama.

Doch Gottéron machte bislang vor allem mit diversen Undingen Schlagzeilen, und das sorgt eben für Unmut: Es hat das schlechteste Powerplay der Liga und das mit Abstand schlechteste Unterzahlspiel. Es schlägt die SCL Tigers 10:3 und verliert danach zweimal zu null. Es besiegt den ZSC 7:2, gewinnt in Bern 4:1 und unterliegt beide Male im Spiel danach Schlusslicht Rapperswil-Jona deutlich (0:3, 1:4). Sowieso, diese Zu-null-Niederlagen: In den letzten 24 Spielen gab es sieben davon…

Einige Baustellen in Freiburg, auf und neben dem Eis

Die Offensive ist genauso eine Baustelle wie der Boden, auf dem die BCF-Arena steht. Der Umbau der in die Jahre gekommenen Halle in ein modernes Eisstadion wird 2020 abgeschlossen sein, danach soll das zuletzt hinuntergefahrene Budget der 1. Mannschaft wieder hochgefahren werden.

Wobei: Am Hungertuch nagt Gottéron dann doch auch nicht. Mit Samuel Walser und Noah Schneeberger wurden letzten Sommer zwei Spieler der finanziellen Mittelklasse vom HC Davos abgeworben – beiden hat Trainer French dennoch keine prominente Rollen anzubieten.

Am Samstag kam Center Walser als 13. Stürmer (!) bloss zu knapp 8 Minuten Eiszeit, während Verteidiger Schneeberger im Unterzahlspiel, in Davos noch eine seiner Spezialitäten, generell kaum ran darf.

Aber vielleicht geht ja doch alles gut. Mit dem gestrigen Sieg, der im Schlussdrittel trotz 37:13 Schüssen nach 40 Minuten noch erzittert werden musste, als Biel zweimal den Pfosten traf, hat Gottéron zuletzt vier von sechs Spielen gewonnen. Das ist quasi ein Aufwärtstrend im richtigen Moment, in der unberechenbaren Tabelle fehlen gar auf Platz 5 nur drei Punkte. Oder folgt nun auf ein Hoch wieder ein obligates, längeres Tief? Die nächsten Gegner heissen Ambri sowie SCL Tigers.

Und der EHC Biel? Er enttäuschte schon am Freitag gegen den ZSC (2:4) trotz gutem Startdrittel, am Samstag zog er die matte Leistung in Freiburg zwei Drittel lang weiter, erst im Schlussdrittel war ein Aufbäumen zu erkennen.

Das Gute für Biel an dieser verrückten Tabelle: Es gibt fast nur noch Strichkampf-Affichen, auch die Seeländer treffen als Nächstes auf die Tigers sowie Ambri. Alles bleibt möglich. (Berner Zeitung)