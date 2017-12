Drei schnelle Tore für drei Punkte

Manchmal genügen ein paar herausragende Minuten, um die Geschichte einer ganzen Partie umzuschreiben. Drei Minuten und 33 Sekunden benötigte der SCB gestern, um drei Tore zu erzielen und in Zug die Weichen auf Sieg zu stellen, zum Gewinn von weiteren drei Punkten.

Zu Beginn der 24. Spielminute traf Calle Andersson aus kurzer Distanz nach einem Traumpass von Mark Arcobello. Zweieinhalb Zeigerumdrehungen später und nach nur 18 Sekunden in Überzahl hiess der Torschütze Thomas Rüfenacht, eine Minute später traf wieder Andersson, diesmal per Weitschuss. Der SCB führte jetzt 3:2. Unverdient war diese Führung nicht, sie hatte sich abgezeichnet.

Der EV Zug hatte sich das alles eigentlich ganz anders vorgestellt. Die Begegnung war die letzte im eigenen Stadion im Jubiläumsjahr, die Fans feierten das mit einer schönen Choreografie vor Spielbeginn. 50 Jahre alt war der Club in diesem Jahr geworden, er hatte das Ehrenjahr bereits im Frühling mit dem Einzug in den Playoff-Final gebührend gefeiert, nur die Krönung, der Titel, war ausgeblieben.

Auch gestern stand den Innerschweizern, die in schönen, schlichten Jubiläumstrikots aufliefen, erneut der SCB im Weg. Dabei hatten sie ausgezeichnet begonnen, hatten früh durch Carl Klingberg die Führung erzielt und beinahe durch Santeri Alatalo nachgedoppelt. Diese Chance des Finnen war für die Berner der erste Weckruf. Ab da bestimmten sie die Gangart. Zwar kassierten sie in der 15. Spielminute etwas überraschend das 0:2, an ihrem vehementen Auftreten änderte das nichts. 25:15 führten sie nach zwei Dritteln nach Schüssen, 4:2 nach Toren. Arcobello, zum ersten Mal in dieser Saison mit dem gelben Topskorer-Helm auf dem Eis, hatte noch einmal erhöht. Johan Morant, der Zuger Haudegen, hatte nichts besseres zu tun gewusst, als Rüfenacht auf seinen eigenen Goalie Tobias Stephan zu drücken und diesen so aus dem Spiel zu nehmen. Arcobello konnte mit dem Puck ins Tor spazieren, das Tor zählte aber erst, nachdem die Unparteiischen die Wiederholung konsultiert hatten.

Den zweiten Weckruf hatte sich der SCB selber verpasst. «Wir haben in der ersten Pause eingesehen, was falsch gelaufen war», sagte Marc Kämpf später. «Es fielen die richtigen Worte.» Die Spieler hätten unter sich diskutiert, der Headcoach Kari Jalonen sei erst am Schluss der Pause noch ganz kurz in die Garderobe gekommen. «Für unser Team stimmt es so.»

Die Worte zeigten jedenfalls Wirkung: Der EVZ konnte nur noch selten überzeugen, Chancen erarbeitete er sich meist, wenn sich der Leader Fehler leistete. So auch das zwischenzeitliche 2:0, bei welchem Leonardo Genoni nicht gut aussah. Es war nicht die einzige Situation, in welcher der Goalie unsicher agierte.

Fünfter Sieg am Stück

Es ist nicht so, dass die Zuger später zu keinen Möglichkeiten mehr gekommen wären. Martschini, er, der zuletzt wieder zu seinen Skorerqualitäten zurückgefunden hatte, aber auch Schnyder, Stalberg und Lammer - sie alle vergaben aus aussichtsreicher Position. Mit dem 5:2 von Kämpf ins verlassene Tor war die Partie schliesslich entschieden. Kämpf war zu seiner Überraschung von Simon Bodenmann angespielt worden. «Das war sehr nett von ihm. Ich bedankte mich sofort.»

Und so steht der SCB mittlerweile bei fünf Siegen am Stück und führt die Liga mit 15 Punkten Vorsprung an. Er schreibt weiter an seiner eigenen Geschichte. (Der Bund)