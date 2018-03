Die makellose SCB-Bilanz in den Playoff-Duellen mit Servette

Dubés Vergleich und Gottérons Hilfe für Genf

2003, Viertelfinal: SCB - Servette 4:

Es ging nicht um Tore und Checks, sondern um Transfers, Urteile und Rekurse. Gottéron – eigentlich fürs Playoff qualifiziert – rutschte zum Qualifikations­ende unter den Strich, weil es wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs eine Forfaitniederlage kassiert hatte.

Um den finanziellen Schaden zu minimieren, wollten die Freiburger Spieler ausleihen – und der Berner Viertelfinalgegner Servette wollte profitieren. Genf verpflichtete kurzfristig Goalie ­Gianluca Mona, Verteidiger Philippe Marquis und Stürmer Patrick Howald. Doch die Transfers wurden vom Einzelrichter annulliert, weshalb in den ersten Begegnungen weder Mona noch der verletzte Reto Pavoni im Tor stand, sondern Ajoies Ersatzkeeper David Bochy. «Pavoni oder Bochy – das ist ein Unterschied wie zwischen Patrick Roy und David Aebischer in Colorado», sagte Christian Dubé.

Der SCB-Stürmer und seine Mitspieler «schenkten» Bochy in den ersten zwei Partien gleich mal 12 Tore ein. Im Verlauf der Serie erhielten Mona und Marquis doch noch die Spielberechtigung; der Genfer Rekurs wurde gutgeheissen. SCB-CEO Marc Lüthi prüfte erzürnt vor einem Zivilgericht eine einstweilige Verfügung. Dank Mona im Tor wurde Genf stabil, der SCB nervös. Letztlich setzte sich der Favorit dennoch 4:2 durch.

387 Strafminuten und eine klemmende Bandentür2004, Halbfinal: SCB - SERVETTE 4:1



Chris McSorley schloss die Bandentür – und öffnete dem SC Bern damit die Tür zum Sieg im Halbfinal 2004. Gut, derart entscheidend war die Aktion des Servette-Trainers zwar nicht, sie blieb aber aus dem erstmaligen Playoff-Vergleich zwischen Bern und Genf am stärksten im Gedächtnis haften.

In Spiel 1 setzte Berns Haudegen Rolf Schrepfer den Genfer Topskorer Oleg Petrow mittels Stockschlag ausser Gefecht, was McSorley in Rage brachte. Als später Servettes Wes Snell eine Strafe kassierte, brannten beim Gästetrainer die Sicherungen durch: Er schmetterte die Bandentür mehrfach zu, wurde von Schiedsrichter Danny Kurmann mit einem Restausschluss sanktioniert und sagte nach dem Match: «Wir werden immer Probleme haben, solange Danny Kurmann Schiedsrichter ist.» Später lud McSorley die Journalisten in Genf ins Trainerbüro und dokumentierte fein säuberlich die vermeintlich unsauberen ­Aktionen der Berner.

In einer Serie mit vielen Fouls, total 387 Strafminuten (allein 188 im vierten Match) und sieben (!) Spieldauerdisziplinar­strafen setzte sich der spätere Meister mit 4:1 Siegen durch. Heute sagt McSorley über seine Aktion: «Die Bandentür klemmte. Aber ich habe es mit der Schauspielerei ab und zu auch übertrieben.»

Van Boxmeer

und der Boxer2007, Viertelfinal: SCB - Servette 4:1

Es war SCB gegen Servette zum Dritten, und einmal mehr kündigte der Genfer Zampano Chris McSorley an, dem einmal mehr favorisierten Gegner mit viel Härte zu begegnen. Antipode John van Boxmeer reagierte in Form eines Transfers und lockte den Kanadier Nathan Perrott nach Bern. Dessen Referenz aus der NHL: 89 Spiele, 9 Punkte, 68 Kämpfe, 251 Strafminuten.

Van Boxmeer stellte den Flügel zwar aufs Matchblatt und beorderte ihn zwecks Einschüchterung aufs Eis – aber jeweils nur beim Aufwärmen. Und so lief Perrott wie ein Wachhund die Mittellinie rauf und runter. Zum Einsatz kam er nie. Für die Differenz sorgten andere Ausländer – auf spielerische Weise: Liga-Topskorer Simon Gamache (CAN) und der Schwede Christian Berglund. Der SCB gewann 4:1. Der Meistertitel blieb ihm später verwehrt. Im Final verlor Bern die siebte Partie in Davos 0:1.

Perrott stand übrigens auch gegen Davos auf dem Matchblatt, blieb erneut ohne Eiszeit. Unvergessen ist, wie der Kanadier während einer Partie im Bündnerland in der Garderobe innert einer Stunde 600 Liegestütze machte. Später beendete Perrott seine Eishockeykarriere und wurde, genau, Boxprofi. Die zweite Laufbahn endete ein Jahr später nach technischem K. o. im dritten Profikampf.

Huras’ Lektion und Déruns’ Tor des Jahres2010, Final: SCB - Servette 4:3



Zum zweiten Mal in der Geschichte erreichte Servette den Playoff-Final. Der Heimvorteil des Qualifikationssiegers SCB war insofern diskutabel, als die Genfer in der Regular Season alle Begegnungen in Bern für sich entschieden hatten. Grosses Spektakel bot die dritte Begegnung (Stand in der Serie: 1:1). SCB-Sympathisant Roger Federer verfolgte vor Ort, wie der Favorit 6:2 siegte und auf dem Eis nur die Emotionen noch höher waren als die Stöcke.

Es gab 116 Strafminuten, dazu eine Schlägerei, die der Genfer Verteidiger Daniel Vukovic gegen Caryl Neuenschwander derart klar für sich entschied, dass sich SCB-Coach Larry Huras tags darauf im Training genötigt sah, dem Berner eine ausgiebige Privatlektion im Faustkampf zu geben. In der folgenden Partie gelang dem SCB in Genf dank Ivo Rüthemanns Tor in der Verlängerung der Break; zuvor hatte Thomas Déruns mit einem «Airhook» das Tor des Jahres erzielt. Der Favorit führte 3:1, stand kurz vor dem ­Titel und zeigte Nerven. Bern verlor zu Hause 2:3 nach Verlängerung und auswärts 1:2. Im Entscheidungsspiel wurde David Jobin zum Meisterschützen. Der SCB gewann die Partie 4:1, die Serie 4:3 und konnte sich erstmals seit Einführung des Playoff zu Hause als Meister ­feiern lassen.

Picard, der Provokateur, und Ritchie, der Retter 2013, Viertelfinal: SCB - Servette 4:3



Auf dem Weg zur Meisterschaft 2013 erwiesen sich die Berner als wahre Entfesselungskünstler. Vorab am Viertelfinalvergleich mit den Genfern hätte Harry Houdini ­seine wahre Freude ­gehabt. Der SCB geriet gegen McSorleys Auswahl 1:3 in Rücklage und stand kurz vor dem Aus. Im fünften Match traf Genfs Agent ­Provocateur Alexandre ­Picard in der vorletzten Minute beim Stand von 1:1 nur die Latte, und einen Moment später traf ihn der Ellbogen Ryan Gardners im Gesicht. ­Servette konnte in der Verlängerung fünf Minuten lang Powerplay spielen, doch das Siegtor erzielte ein Berner – der grantige Byron Ritchie.

Gardner wurde für Spiel 6 gesperrt, weil McSorley ein Arztzeugnis «organisiert» hatte, welches Picard eine Hirnerschütterung zuschrieb. Der Geschädigte empfing die Berner beim Aufwärmen hinter der Vernets-Halle mit einem Grinsen und demonstrierte mit einem Fussball eifrig Kopfbälle. Nach zwei Dritteln führte Servette 3:1. Erneut trat ­Ritchie als Berner ­Retter auf. Er schoss zwei Tore, brachte die Gäste in die Verlängerung. Dort trafen die Genfer den Pfosten. Im Penaltyschiessen reüssierte ausgerechnet Daniel Rubin, der in zwei Saisons in Bern nur einen Treffer erzielen sollte. Damit war Servettes Widerstand gebrochen. Die siebte Partie gewann Bern 4:1. (Berner Zeitung)