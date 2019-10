Die SCL Tigers befinden sich im Kriechgang

Zuerst traf Fabio Hofer aus äusserst spitzem Winkel, 96 Sekunden später durfte Chris Egli nach einem schönen Zuspiel Brian Flynns durch die Tigers-Abwehr ziehen und das 2:1 erzielen. Und weil das Mitteldrittel dann arm an Ereignissen und Emotionen war, verfiel das Publikum zunehmend in Lethargie – bis Robbie Earl den Schalter drückt.

Bloss dauern die Hochgefühle in der Ilfishalle nicht lange an. Denn die SCL Tigers fallen wieder in alte Muster: Sie sündigen im Abschluss, kassieren Strafen - und Letzteres nützt Matt D’Agostini aus. Langnau kann durch Chris DiDomenico zwar nochmals reagieren, sein Schuss prallt 67 Sekunden vor dem regulären Ende via Knie von Ambri-Verteidiger Jannik Fischer ins Tor.

Doch das ist es dann mit der Langnauer Herrlichkeit. Und sinnbildlich für die derzeitige Situation steht vielleicht das Penaltyschiessen: Alle versuchen Ambri-Goalie Daniel Manzato zwischen den Beinen zu bezwingen, keiner kriegt es hin.

Blaser kehrt zurück

Von einer Krise will Lardi zwar nicht sprechen. Aber auch er weiss, dass die SCL Tigers nun liefern müssen. Bereits am Sonntag, beim Cup-Achtelfinal in Olten, der für den Oberklassigen eine Pflichtaufgabe ist.

Und dann am Dienstag auswärts gegen das ebenfalls kriselnde Gottéron. In Freiburg dürfte übrigens Verteidigungsminister Yannick Blaser wieder mittun – das ist die gute Nachricht an diesem Tag.