Tschechen gleichen gegen die USA aus

Mit dem Klassiker zwischen den beiden Eishockey-Grossmächten Kanada und Russland als Höhepunkt werden an der WM in Dänemark am Donnerstag die Halbfinalisten ermittelt. Ebenso offen ist auch das Duell USA gegen Tschechien. Die einfachste Aufgabe hat auf dem Papier Titelverteidiger Schweden gegen Aussenseiter Lettland. Dieser Viertelfinal findet am Abend statt.

Der Knüller Russland - Kanada begann wie erwartet spektakulär. Die Nordamerikaner liegen im zweiten Abschnitt weiterhin 1:0 vorne. Ihnen gelang in der 5. Spielminute im Powerplay der Führungstreffer durch Colton Parayko. Danach setzte Kanada die Russen unter Druck und versuchte nachzulegen, konnte jedoch aus einer weiteren Überzahlsituation (12.) keinen Profit schlagen. Der Olympiasieger lancierte immer wieder Gegenangriffe, die aber bislang nichts einbrachten. Auch zu Beginn des zweiten Drittels gaben die Kanadier den Ton an und kamen zu vielversprechenden Torchancen. Russland findet allerdings je länger je besser ins Spiel und sucht den Ausgleich.

Mit einem 2:0-Vorsprung verabschiedete sich das US-Team in der Partie gegen Tschechien in die erste Pause. Patrick Kane brachte es nach 10:36 in Front, zuvor hatten die Tschechen ein Powerplay ungenutzt gelassen. In der 13. Minute erhöhte Cam Atkinson für die Amerikaner. Im zweiten Durchgang kann Tschechien in der 25. Minute auf 1:2 verkürzen, wobei Michal Repik den Treffer erzielt. Sechs Minuten später gleicht Martin Necas das Spiel aus. (ddu)