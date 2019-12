DiDomenico geht – weil er gekränkt ist

Alles in allem erhielt DiDomenico offenbar nicht die (zugegebenermassen gewaltige) Wertschätzung, die er erwartete. Das Fass zum Überlaufen brachte womöglich das Spiel am 23. Dezember gegen Servette, als den Tigers ein Penalty zugesprochen wurde, «DiDo» diesen unbedingt schiessen wollte, der Coach aber Claudio Cadonau an- und den verärgerten Kanadier auflaufen liess. Es sind solche Kleinigkeiten, die bei grossen Egos, mit denen man es in diesem Fall zu tun hat, entscheidend sein können. Wer Schuld trägt am Kleinkrieg, ist sekundär. Mit einer geschickteren Kommunikationsstrategie jedenfalls wäre die Posse vermeidbar gewesen.

Langnau in Erklärungsnot

Noch vor ein paar Wochen meinte DiDomenico, er könne sich vorstellen, die Karriere in Langnau zu beenden. Nun kommt alles anders. Bei den Mitspielern ist der Flügel bis zuletzt hoch im Kurs gestanden, trotz Sonderbehandlung, trotz mehrfachem Ausscheren. Einige nervten sich zwar ob seines flegelhaften Verhaltens, ob seiner Zusatzrunden, die er einlegte, statt sich endlich auswechseln zu lassen. Er wird jedoch auch als Musterbeispiel dafür betrachtet, wenn es darum geht, sich gegen Niederlagen zu stemmen. Und er verschaffte sich Respekt mit seiner Haltung, die Stimme gegen den Trainer zu erheben.

Stellt sich die Frage, ob DiDomenicos Unterschrift in Freiburg aus der schlechten Laune heraus erfolgte, quasi als Kurzschlusshandlung. Ob er weiss, was er im Emmental aufgibt? An der Ilfis galt er als Protegé des Verwaltungsrats, an der Saane wird sein Status ein anderer sein.

Die Langnauer ihrerseits werden sich eher heute als morgen erklären müssen, vorab bei der erzürnten Anhängerschaft. Zumal die Offerte von Gottéron nicht entscheidend lukrativer gewesen sein soll als DiDomenicos derzeitiges Salär. Sportchef Bayer meinte am Freitagnachmittag, der Spieler habe ihn soeben informiert, dass er die Option auf eine weitere Zusammenarbeit nicht ziehen werde. «Wir wären sicher mit ihm zusammengesessen», sagte Bayer weiter. Trainer Ehlers liess aus Dänemark einen guten Rutsch ausrichten – ansonsten aber rutschte nichts aus ihm heraus. Die jüngste Unruhe jedenfalls kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Jetzt, wo es sportlich läuft. Und jede Runde ein kleiner Final ist im Kampf um einen Playoff-Platz.