Der SCB gewinnt mit minimalem Aufwand

Bern Wer mit Abstand der Beste ist, neigt mitunter zu arrogantem Verhalten. Dagegen ist der SC Bern bekanntlich nicht immun. Er hat es gestern unter Beweis gestellt, mit einer minimalistischen Leistung, aus der 55 Minuten lang zu lesen war: Am Ende werden wir das Ding schon schaukeln. Sinnbildlich für die Überheblichkeit war ein Gegentreffer in Überzahl. Aber wie es sich für wahre Arroganz gehört: Am Ende ging die Rechnung dank eines Treffers Raymonds in der Verlängerung auf.

Es war bei weitem nicht die Intensität, die man von einem Derby zwischen Bern und Langnau erwarten darf. Viel eher ging es gesittet zu und her, sieht man von einem Check Arcobellos gegen den Kopf von Erkinjuntti ab, für den der Amerikaner unter die Dusche musste. Der Finne verpasste die Fortsetzung wegen Schmerzen. Und es gab auch keine Kompensation in Form eines spielerischen Leckerbissens. Tolle Spielzüge und Chancen blieben Mangelware. Immerhin dürfen die Berner für sich in Anspruch nehmen, dass sie unter dem Strich die etwas bessere Mannschaft waren.

Während es für den SCB zwei Punkte waren, die er für den Sieg in der Qualifikation kaum brauchen wird, war es für die Emmentaler eine verpasste Gelegenheit, ihre Lage am Strich zu verbessern. Ihnen fehlte es nicht an Ernsthaftigkeit, sondern an der Kaltblütigkeit: Sekunden vor Ablauf der normalen Spielzeit vergab Seydoux eine goldene Gelegenheit zum Siegtreffer. (Der Bund)