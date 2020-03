Chris DiDomenico muss Langnau per sofort verlassen

Im Moment läuft es so: Man steht am Morgen auf, und wartet auf eine spektakuläre Meldung aus Langnau. Kaum ein Tag vergeht, an welchem nichts Aufregendes passiert rund um die SCL Tigers. Der neuste Vorfall: Im Training vom Donnerstag drückte bei Chris DiDomenico wieder einmal das (grosse) Kind im Mann durch. Er benahm sich schlecht, foutierte sich um die Anweisungen von Trainer Heinz Ehlers, geriet mit dem Dänen aneinander und wurde letztlich in die Garderobe geschickt.