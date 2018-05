Biels Schwede tippt auf die Schweiz als Weltmeister

Anders Olsson kennt das schwedische Eishockey. Der 43-Jährige aus Göteborg arbeitete jahrelang erfolgreich im Nachwuchs-Eishockey seines Heimatlandes, vor allem in Linköping bei HV71. 2015 kam er in die Schweiz und trainierte zwei Jahre lang die Junioren des HC Davos. Seit 2017 amtet er als Assistenztrainer beim EHC Biel.

Anders Olsson, wie ist die Stimmung in Ihrer Heimat in Göteborg vor dem WM-Final Schweiz - Schweden?

Ich bin bereits wieder in der Schweiz. Aber die Eishockey-WM-Stimmung in Schweden ist meistens ähnlich. Das Interesse beginnt frühestens ab Viertel- oder sogar Halbfinal. Aber heute wird das Spiel alle bewegen. Übrigens: Kurz vor Ihnen hat mich ein schwedischer Journalist angerufen und wollte ein paar Dinge über das Schweizer Team wissen. Ich glaube, ich habe ihm ein wenig Angst gemacht.

Was haben Sie denn gesagt?

Dass die Schweiz die Final-Niederlage 2013 in Stockholm nicht vergessen hat und bereit ist. Die Schweiz hat eine sehr gute Siegeschance. Ich denke sogar, dass es eine spassige Sache fürs Eishockey wäre, wenn sie gewinnen würde. Wir hätten eine weitere Nation, die ganz oben erscheint. So wie die Deutschen es bei Olympia taten.

Wie wird es für Sie als Schwede sein, das Spiel zu schauen? Gehört ein kleiner Teil Ihres Herzens auch der Schweiz?

Natürlich. Ich hoffe zwar, dass Schweden gewinnt, weil ich ja Schwede bin. Ich habe vorher aber noch meinem Vater gesagt, dass es für mich ein Spass wäre, hier in der Schweiz einen Schweizer WM-Titel zu erleben. Und ich glaube auch, dass die Schweiz gewinnen wird. 3:1. Er war natürlich mit nichts davon einverstanden.

Was gefällt Ihnen bei der Schweizer Nationalmannschaft?

Dass sie jung ist und frisch spielt. Und sehr gut Schlittschuh läuft. Dass sie optimistisch spielt. Früher machten die Schweizer auf mich ein wenig den Eindruck, dass sie nicht wirklich an den grossen Erfolg glauben würden. Diese neue Generation ist richtig frech. Das mag ich.

Und eishockeytechnisch?

Die Schweiz zeigt Dinge, die man von ihr früher weniger kannte. Nur schon, wenn ich an die WM 2013 und die Silbermedaille zurückdenke, war da häufiger vorsichtigeres 1-3-1-System und das defensivere «Trap» zu sehen als heute. Heute sind sie viel offensiver, laufen mehr, machen mehr Checks. Die Schweiz wartet nicht mehr auf Fehler des Gegners. Sie will kreieren. Das mag ich. Diesen anderen Ansatz sah man schon teilweise letztes Jahr an der WM in Paris.

Diese von Ihnen genannte «Frechheit» – sie wurde vor allem durch die NHL-Spieler in die Mannschaft gebracht.

Sicher, das war früher in Schweden auch so. Die NHL-Spieler helfen dir, wenn du siehst, dass du mit ihnen mitspielen kannst und du dann auch noch gewinnst. Das verleiht dir sehr viel Selbstvertrauen, das ist wie ein Schneeball-Effekt. Aber dennoch sind mir zwei andere Schweizer an dieser WM besonders aufgefallen, zwei aus der heimischen Meisterschaft: Enzo Corvi und Tristan Scherwey. Die beiden waren erstaunlich.

Was mögen Sie bei den Schweden an dieser WM?

Wenn ich ehrlich bin, gefiel mir der Halbfinal gegen die USA nicht.

Trotz 6:0-Sieg?

Ja, alle sagen jetzt «Wow, ein 6:0 gegen die USA!». Aber eigentlich rettete der Goalie die schwedische Mannschaft, während vorne fast jede Torchance verwertet wurde. Das Spiel selber gefiel mir nicht, genauso wenig wie jenes im Viertelfinal gegen Lettland. Gut waren die Gruppenspiele gegen die Schweiz und gegen Russland. Wie die Schweden dort Schlittschuh liefen, die Scheibe kontrollierten, Spass hatten an ihrem Spiel. Auch bei ihnen sah man da diese «Frechheit» und den Willen zum Kreieren – wie eben bei der Schweiz.

Die Schweden setzen an der WM auf ein junges Team – ganz im Gegensatz zu Olympia.

Auch Schweden spielt nun mit einer neuen Generation, die die Dinge selber in die Hand nehmen will. Und die Coaches erlauben ihnen, diese Rolle zu spielen. Das ist oft gar nicht so einfach, junge Spieler herauszufordern und zu coachen. Aber ich mag den schwedischen Ansatz. Darum wird es ein gutes Finalspiel. Beide wollen offensiv spielen. Ich denke, beide werden abwechslungsweise ein paar Minuten lang dominieren.

Im Gruppenspiel gegen Schweden kam die Schweiz aber heftiger unter die Räder, als es der 3:5-Endstand verraten würde.

Schweden erwischte einfach einen guten Start mit Powerplay-Toren. Danach hatten die Schweizer zu viel Respekt. Als sie diesen im Schlussdrittel ablegten und auf 2:3 verkürzten, hätten sie sogar noch ausgleichen können. Ich sah diesen zu grossen Schweizer Respekt danach weder gegen Finnland noch gegen Kanada. Das Startdrittel gegen Kanda war erstaunlich, ich dachte nur «Wow!»

Bemerkenswert an dieser WM ist sicher die grosse Anzahl sehr starker junger Spieler bei Finnland und Schweden. Wie weit ist die Schweiz da noch entfernt?

Wenn die Schweiz heute Weltmeister wird, werden hier alle sagen «Wir sind ja besser!» (lacht) Nein, im Ernst: Ich hoffe, die Schweiz hat die Lehren gezogen, wie sie mit der Silbermedaille 2013 in Stockholm umging. Alle schienen zufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass danach auf vielen Ebenen die harte Arbeit ein wenig gedrosselt wurde. Nach dieser WM ist es also wichtig, genauso hart oder noch härter weiterzuarbeiten und demütig zu bleiben. Denn die Schweiz ist auf dem richtigen Weg.

Sie sagten vorher, die Schweiz gewinne 3:1. Bleiben Sie dabei?

Ja, 3:1. Enzo Corvi schiesst den letzten Treffer ins leere Tor.

Und die anderen drei Tore?

Ich hoffe, Kevin Fiala trifft. Reto Schäppi skort auch. Und Schwedens Tor erzielt Mattias Janmark. (lacht) Jetzt wissen wir alles. (DerBund.ch/Newsnet)