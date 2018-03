Bern Würde der SC Bern dafür büssen, zu leicht zum Qualifikationssieg gekommen zu sein, seit Monaten ohne Dringlichkeit gespielt zu haben? Nach einem halben Drittel gegen Servette war die Frage beantwortet, und zwar mit einem kräftigen Nein. Die Mutzen legten los, als hätte sie Cheftrainer Kari Jalonen vor dem Playoff-Auftakt stundenlang mit zusammengebundenen Beinen in der Garderobe warten lassen. Nach rund 45 Sekunden überlief Tristan Scherwey die Genfer Hintermannschaft und prüfte Robert Mayer. Kurz darauf kam der rasante Flügel bereits zur nächsten Chance, und nach 1:53 traf Luca Hischier zum 1:0. In der achten Minute unterband Gaëtan Haas einen Pass Mayers, der sich hinter sein Gehäuse begeben hatte, und spitzelte die Scheibe mit grossem Einsatz zu Mason Raymond – 2:0. Nach 9:58 verwertete Simon Bodenmann den von ihm selber erzwungenen Abpraller. Nach einem Abschnitt war der Arbeitstag von Mayer zu Ende, der Match beim Zwischenstand von 4:0 quasi schon entschieden.

Servette vom hohen Tempo überfordert

Der Servette-Goalie hatte in der Tat schlecht ausgesehen, doch da war er aufseiten der Genfer bei weitem nicht der Einzige. Die Besucher waren vom hohen Tempo des Meisters schlicht überfordert, selbst die vierte Sturmformation der Berner kreierte etliche Chancen. Obwohl die Einheimischen in der ersten Pause mindestens einen Gang zurückschalteten, war bald einmal auch Ersatztorhüter Christophe Bays bezwungen. Bald stellte sich nur noch die Frage, wann die Genfer mit roher Gewalt ein Zeichen setzen würden. Nach 34 Minuten war es so weit: Noah Rod checkte Eric Blum auf offenem Eis gegen den Kopf. Der SCB-Verteidiger stand zwar gleich wieder auf, konnte aber wie Dario Meyer und Hischier die Partie nicht beenden.

Das war für die Berner der Wermutstropfen an einem Abend, an dem sonst alles nach Plan lief. Zumal am Schluss auch Will Petschenig Bodenmann gegen den Kopf checkte. Das 7:0 ist ein Ausrufezeichen des Meisters, letztlich aber nicht mehr wert als ein 1:0. Wichtig dürfte für die Berner allerdings die Erkenntnis sein, dass Servette nicht mithalten kann, wenn sie ihre Stärken ausspielen. (DerBund.ch/Newsnet)