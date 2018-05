Als die Schweiz nicht zu stoppen war

«Can’t Stop» – der Song der Red Hot Chili Peppers war 2013 an der Weltmeisterschaft in Schweden die Tormusik des Nationalteams. Und er wurde zum Schweizer Motto des Turniers. Die Equipe war unter Coach Sean Simpson in Stockholm wahrhaftig nicht zu stoppen. Sie gewann alle Gruppenspiele, bezwang im Viertelfinal die Tschechen 2:1. Acht Siege in Folge: Diese Bilanz verleitete zum Träumen. Simpson sagte: «Wir träumen nicht. Wir glauben an unsere realen Stärken.»

Die «Simpsons» ritten auf einer Welle. Diese brach im Halbfinal auch über die USA herein. Die Schweizer begannen hervorragend, schossen im Startdrittel 18 Mal auf das Tor. Doch der starke Torhüter John Gibson musste sich erst zu Spielmitte bezwingen lassen – Nino Niederreiter hatte einen Querpass von Martin Plüss verwertet. Der Erfolg geriet nie in Gefahr, die Nationalmannschaft zeigte eine der besten Leistungen der Neuzeit. Viele Akteure wuchsen über sich hinaus. Julian Walker wurde zum Sinnbild. Der Angreifer aus der vierten Linie, nicht eben als Torschütze vom Dienst bekannt, hämmerte den Puck in der 51. Minute bei einem Gegenstoss ohne den Ansatz eines Zweifels zum 2:0 unter die Latte. Reto Suri vollendete mit dem Treffer ins leere Tor die rot-weisse Glückseligkeit.

Berras Erinnerungen

Der historische Erfolg bescherte der Schweiz die erste WM-Medaille seit 1953. Damals hatte ein Sieg aus vier Partien (Torverhältnis 9:27!) für Bronze genügt, weil unter anderen Kanada und die USA gar nicht erst angetreten und die Tschechoslowaken nach dem Tod ihres Staatspräsidenten Klement Gottwald frühzeitig abgereist waren.

Am Samstag bietet sich der Equipe von Patrick Fischer in Kopenagen gegen Kanada die Möglichkeit, zum dritten Mal nach 1935 (2:4 gegen Kanada) und 2013 (1:5 gegen Schweden) in den WM-Final einzuziehen. In Stockholm war Fischer als Assistent dabei. Fünf Spieler aus der aktuellen Auswahl standen beim Coup gegen die USA im Einsatz: Torhüter Reto Berra, die Verteidiger Raphael Diaz und Roman Josi sowie die Stürmer Simon Moser und Nino Niederreiter. Berra sagt: «Erinnerungen und Emotionen kommen hoch. Das Wissen, einmal einen WM-Halbfinal gewonnen zu haben, das gibt uns viel Selbstvertrauen.»

2013 gelang Berra im Halbfinal ein Shutout – er spricht von «einem der besten Spiele in meiner Karriere». Ob Berra für den Vergleich mit den Kanadiern gegenüber Leonardo Genoni den Vorzug erhalten wird, ist fraglich. (DerBund.ch/Newsnet)