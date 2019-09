Zwischen den Welten

Christian Fassnacht sitzt am Mittwochmittag in den Katakomben des Stade de Suisse und spricht über die letzten Tage, die Reise nach Irland, das ärgerliche 1:1 in Dublin, die mangelhafte Chancenauswertung der Schweizer, das Spiel gegen die Amateure aus Gibraltar drei Tage später, die «Pflichtaufgabe», die beim 4:0 in Sion gut gelöst worden sei.