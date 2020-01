YB-Verteidiger Sörensen fällt 2 Monate aus

Der wiedergenesene Captain Fabian Lustenberger sowie die erst allmählich wieder belastbaren Rückkehrer Sandro Lauper und Mohamed Ali Camara könnten die Lücke in der Innenverteidigung schliessen.

Sportchef Christoph Spycher wird jedoch den Markt nach einem Verteidiger sondieren, denn allzu viel vermag es auch bei der aktuellen Personallage im Defensivbereich nicht leiden. Am Samstag tritt YB in Belek gegen Basaksehir zum nächsten Testspiel an.