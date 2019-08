YB und die Champions League: Fast wie 2018

Allerdings findet die 3. Qualifikationsrunde erst nach der Auslosung des Playoff statt. Und so sind genau genommen noch acht Teams als YB-Gegner möglich. Ajax ist trotz personellem Aderlass der grösste Brocken, muss sich aber zuerst gegen das unberechenbare PAOK Saloniki durchsetzen. Und auch auf Celtic (gegen Cluj), Kopenhagen (gegen Roter Stern Belgrad) sowie Zagreb (gegen Ferencvaros Budapest) warten unangenehme Aufgaben. Mit Ausnahme von Ajax befinden sich alle auf YB-Augenhöhe. «Wir werden so oder so auf ein starkes Team treffen», sagt Trainer Gerardo Seoane. «Aber natürlich ist Ajax der renommierteste und wohl stärkste Verein unserer acht möglichen Gegner, obwohl im Sommer gute Spieler verkauft wurden.»

Es ist also ähnlich wie vor einem Jahr, als die Young Boys ebenfalls knapp nicht gesetzt waren. Und auf PSV Eindhoven hätten treffen können sowie auf Salzburg, Celtic und Zagreb, die aber ihre 3. Qualifikationsrunde noch zu bestreiten hatten. YB erhielt den Sieger aus dem Duell zwischen Zagreb und Astana zugelost – und stellte nach dem 1:1 zu Hause dank des 2:1-Siegs in Zagreb die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse sicher.

Auch Basel mit Chancen

Scheitern die Young Boys, nehmen sie wie Lugano an der Europa League teil. Dort wäre auch der FCB, sollte er auf dem Platzierungsweg, auf dem nur zwei Plätze ausgespielt werden, ausscheiden. Vorerst trifft Basel nach dem Sieg gegen Eindhoven auf Lask aus Linz, dann könnten Porto oder Dynamo Kiew warten.

Interessant ist zudem ein Blick auf die Gruppenphase. YB wäre in Topf 4, es könnte also erneut eine sehr attraktive Gruppe geben. Wie wäre es mit Barcelona, Dortmund, Inter Mailand? Oder Manchester City, Real Madrid, Leverkusen? Möglich wäre aber auch eine Gruppe mit Zenit St. Petersburg, Lyon und Genk, was eher nach Europa League tönt. Auf YB wartet jedenfalls ein sehr spannender August.

