YB übt mit dem FC Zürich für Belgrad

Das Heimteam, das im Vergleich zum Playoff-Hinspiel vergangenen Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad auf fünf Positionen Wechsel vornahm, ist dominant, hat in der Anfangsphase 70 Prozent Ballbesitz. Die Gäste vermögen sich kaum einmal aus der eigenen Hälfte befreien. Sie sind fehlerhaft, gerade Kharabadze, der mit zwei riskanten Querpässen zwei YB-Gelegenheiten einleitet. Jean-Pierre Nsame sowie Christian Fassnacht tun ihm den Gefallen, aus besten Positionen zu vergeben. So bleibt ein Kopfball Fassnachts, der via den Pfosten und das Bein von FCZ-Goalie Brecher ins Tor fand, der einzige Treffer.

Magnin erlöst Kharabadze in der Pause, bringt neben Ilan Sauter auch Matteo die Giusto. Die Eigengewächse erleben ihr Debüt in der Super League. Es ist eines zum Vergessen. Statt dem Umschwung kommt bald das 2:0 (59. Minute): Nsame erobert mit grenzwertig viel Körpereinsatz den Ball und darf nach Fehlschuss Roger Assalés ungestört abstauben.

Der FCZ zeigt nun Auflösungserscheinungen. Simon Sohm spielt einen Fehlpass und versucht sich gegen Assalé im Schwingen. Den fälligen Penalty verwandelt der eingewechselte Ngamaleu. Und kurz darauf könnte es erneut Elfmeter geben, der Unparteiische Klossner bleibt nach Intervention des Videoschiedsrichters bei seinem Freistoss-Entscheid. Das Ergebnis ist dasselbe: Gianluca Gaudino trifft unter der Mauer hindurch zum 4:0. Die meisten der 24442 Zuschauer im Stade de Suisse erheben sich. Dabei bleibt es. Die Young Boys können als Leader und mit viel Selbstvertrauen und Torschusstraining nach Belgrad reisen, wo sie am Dienstag mindestens einen Treffer benötigen. Beim FC Zürich stehen derweil nicht nur für Kharabadze ungemütliche Tage an.