YB-Noten: Frühe Energie, späte Hoffnung

David von Ballmoos: Note 4,5

Sein langer Ball ist Ausgangspunkt für das 1:0. Wenig später kann er gegen den Bogenkopfball von Degenek nicht viel machen, auch wenn er etwas weit vorne steht. Auch beim 1:2 machtlos, sonst wenig zu tun.

Jordan Lotomba: Note 4,5

Aktiver Beginn, steht mit Garcia hoch an der Mittellinie. Versteht sich auf rechts gut mit Ngamaleu, auch wenn seine Spielart gegen hinten Risiken birgt. Gute Flanke bei Assalés grosser Möglichkeit in der 65. Minute.

Fabian Lustenberger: Note 5,0

Sofort im Spiel, verliert kaum ein Kopfallduell, auch nicht gegen den aufsässigen Boakye. Klärt Marins Heber auf der Linie.

Cédric Zesiger: Note 3,0

Die ersten Schritte auf der grossen Bühne sind für ihn keine einfachen, der Fehler kurz nach der Pause im Aufbau führt zum 1:2.

Ulisses Garcia: Note 3,5

Ist auf links viel unterwegs, erzeugt Gefahr, leistet sich allerdings hinten auch Aussetzer. Einmal bügelt von Ballmoos aus, ein andermal fällt das 1:2.

Christopher Martins: Note 4,5

Erinnert nicht nur wegen seiner Rückennummer an Vorgänger Sanogo. Seinen guten Versuch pariert Borjan. Später nimmt sein Einfluss ab.

Michel Aebischer: Note 5,0

Hat kurz nach dem 1:0 eine riesige Chance nachzulegen, dann noch einmal per Weitschuss. Kann Degenek vor dem 1:1 nicht am Kopfball hindern. Gerade in der Startphase ein guter Regisseur. Später noch mit einer guten Chance.

Vincent Sierro: Note 3,5

Könnte sich fast noch mehr zutrauen am Ball. Verpasst es, die Flanke vor dem 1:2 zu klären. Muss früh vom Feld.

Roger Assalé: Note 5,0

Schmetterantritt und 1:0-Schuss mit dem schwächeren linken Fuss. Ein eifriger und für einmal auch passfreudiger Flügel. Müsste nach der Pause das 2:2 erzielen.

Jean-Pierre Nsame: Note 4,5

Physisch und spielerisch starker Start: Assistiert beim 1:0 und ist auch sonst viel eingebunden. Baut später leicht ab.

Nicolas Ngamaleu: Note 5,0

Gute Flanke vor Martins’ Chance, aktiv über rechts, prüft Borjan auch selber. Holt den Penalty gegen Boakye heraus.

Christian Fassnacht: Note 4,0

57. für Sierro. Tut sich schwer, aber Teil der Schlussoffensive.

Saidy Janko: Note 4,0

67. für Garcia. Wenig angespielt.

Guillaume Hoarau: Note 5,0

73. für Aebischer. Comeback – und direkt vom Penaltypunkt erfolgreich.

Noten: 6,0 = herausragend; 5,0 = gut; 4,0 = solid; 3,0 = ungenügend; 2,0 = schlecht; 1,0 = sehr schlecht

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: