YB mit Galavorstellung weiter, Lugano gescheitert

Es dauerte indes bis in die 79. Minute, ehe das Berner «Stängeli» Tatsache wurde. Guillaume Hoarau, zur Pause eingewechselt, köpfelte zum 10:1 ein, wobei die beiden Ehrentore Freienbachs durch Kurt Marty zum zwischenzeitlichen 1:6 zehn Minuten nach der Pause und Marsel Stevics Treffer zum 2:11-Schlussresultat zwei Minuten vor dem Ende von den 3050 Zuschauern am euphorischsten bejubelt wurden.

Luganos Tief hält an

Erstaunlich klar war das Duell zwischen Lausanne-Sport aus der Challenge League und dem oberklassigen Lugano. Die Waadtländer siegten gleich 3:0. Sämtliche Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Turkes brachte das Heimteam in der 48. Minute in Führung, Zeqiri erhöhte zehn Minuten später, ehe Daprela ein Eigentor unterlief (64.). Für die Tessiner, die mit nur vier Punkten aus sechs Spielen schlecht in die Saison gestartet sind, ist das frühe Aus ein weiterer Rückschlag.

Freienbach - Young Boys 2:11 (0:5) 3050 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 19. Nsame (Foulpenalty) 0:1. 30. Lustenberger 0:2. 31. Ngamaleu 0:3. 33. Ngamaleu 0:4. 36. Fassnacht 0:5. 50. Aebischer 0:6. 56. Marty 1:6. 61. Nsame 1:7. 65. Fassnacht 1:8. 71. Nsame 1:9. 79. Hoarau 1:10. 83. Janko 1:11. 88. Stevic 2:11. Young Boys:Von Ballmoos; Janko, Bürgy, Sörensen; Lustenberger (46. Hoarau); Sierro (46. Aebischer), Gaudino, Gracia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu (46. Mambimbi). Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Lauper, Martins, Spielmann und Sulejmani (alle verletzt). 18. Rote Karte gegen Ribeiro (Freienbach/Notbremse).

Lausanne-Sport - Lugano 3:0 (0:0) 2137 Zuschauer. - SR Tschudi. – Tore: 48. Turkes 1:0. 58. Zeqiri 2:0. 64. Daprelà (Eigentor) 3:0. Lugano:Da Costa; Daprelà, Kecskes, Yao (60. Lavanchy); Obexer, Sabbatini, Custodio (70. Lovric), Aratore; Bottani, Dalmonte; Holender (46. Carlinhos).

Kriens - Stade Lausanne-Ouchy 2:4 (2:1) 900 Zuschauer. – SR Schärli. – Tore: 22. Siegrist 1:0. 40. Berisha 2:0. 42. Oussou 2:1. 84. Andouni 2:2. 86. Eleouet 2:3. 92. Eleouet 2:4.