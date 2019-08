YB bekommt es mit Legenden des Fussballs zu tun

Besser hätten die Kugeln für die Young Boys an der Auslosung am Freitag in Monaco kaum gezogen werden können. Sie haben eine Gruppe erwischt, die für Europa-League-Verhältnisse aussergewöhnlich attraktiv ist. Sportlich. Wirtschaftlich. Reisetechnisch. Historisch. Sie treffen im Herbst auf den FC Porto, Feyenoord Rotterdam sowie die Glasgow Rangers. «Das könnte auch eine Champions-League-Gruppe sein», sagt YB-Offensivspieler Christian Fassnacht.