Wo Fans den Club führen und Präsidenten jauchzen

Die Iren von Cork City: Der Club, der den Fans gehört

Die Probleme kamen mit der Post. Im April 2007 erhielt der Cork City FC einen Brief von der Fifa. Inhalt: Der Verein darf beide seiner Zuzüge nicht einsetzen, weil diese in den zwei Monaten zuvor bereits für zwei andere Clubs gespielt haben. Die Fifa änderte die Regel zwar ein Jahr später, doch Cork City stand nun ohne zwei Spieler da, mit denen es gerechnet hatte. Und das war erst der Anfang. Im gleichen Jahr folgten die Übernahme durch ein Risikokapital-Unternehmen und ein Insolvenzverfahren. In der Folge wurde die Clubgeschichte von Gerichtsterminen und Verfahren geprägt. Alles gipfelte im Lizenzentzug durch die Liga und in einem Auflösungsbeschluss. Das war den Fans zu viel.

Zurück an der Spitze: Das Team von Cork City feierte 2017 den irischen Pokalsieg. (Bild: Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images)

2010 gründeten sie den Cork City Foras Co-op und stiegen in Irlands 2. Liga ein. Foras – das steht für Friends of the Rebel Army Society. Einige Monate später erhielten sie den alten Namen und damit auch das Vermächtnis des alten Clubs zugesprochen. In der Folge tourten sie durchs Land und hielten Vorträge, wie sie den Club zu führen gedenken: Für 10 Euro pro Monat kann man Mitbesitzer werden. Wer länger als ein Jahr dabei ist, kann sich in den Verwaltungsrat wählen lassen. Und es funktionierte. Noch heute sind die Fans Besitzer des Clubs, der mittlerweile wieder in der ersten Liga spielt und vor zwei Jahren die Meisterschaft gewann. Und für das Hinspiel gegen Progrès Niederkorn aus Luxemburg kamen über 3000 Besitzerfans ins Stadion.

Die Rumänen vom FCSB: Von Ed Sheeran verdrängt

Der Fotbal Club FCSB, früher auch einmal unter dem Namen Steaua Bukarest bekannt (und erfolgreich), hat eine schöne Arena. 2012 war das Nationalstadion Bühne für den Europa-League-Final. Doch die schöne Arena bedeutet auch, dass der Fotbal Club FCSB manchmal aus ihr weggeschickt wird. In diesem Sommer darf er zwei Monate nicht in sein Daheim. Zuerst ist Ed Sheeran zu Besuch und dann Metallica.

Ein schmuckes Daheim: Das Stadion vom Fotbal Club FCSB fasst rund 55'000 Zuschauer – manchmal auch Konzertfans. (Bild: Robert Ghement)

Schon im letzten Jahr musste der FCSB fünf Heimspiele in der Fremde bestreiten. Auch das Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Milsami ­Orhei aus Moldau wurde im rund 70 km entfernten Giurgiu ausgetragen. Und das ist noch nicht alles. Weil im Nationalstadion auch vier Spiele der EM 2020 stattfinden werden, wird irgendwann die Uefa anklopfen und die Stätte für sich in Anspruch nehmen. Dem Fotbal Club FCSB bleibt nichts anderes übrig, als sich im Exil heimisch einzurichten.