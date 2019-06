Wie ein Sonnenkönig

Infantino hatte den Delegierten der Nationalverbände eine bessere Fifa versprochen, eine offene, transparente Fifa. Und er hatte ihnen viel Geld versprochen, zweieinhalbmal mehr als bisher, und eine Weltmeisterschaft mit 40 statt 32 Teams.

Drei Jahre und drei Monate ist dieser Tag im Zürcher Hallenstadion her. Heute Mittwoch versammelt sich der Kongress der Fifa in Paris, um 14 Traktanden abzuarbeiten. Das 12. heisst: Wahl des Fifa-Präsidenten für die Periode von 2019 bis 2023. Das Ergebnis steht fest, eigentlich schon seit dem 5. Februar. Das war der Stichtag, um eine Kandidatur einzureichen. Einzig der frühere Schweizer Nationalspieler Ramon Vega versuchte sich daran – er scheiterte kläglich. Nur einer hat die Hürde genommen: Infantino. Er ist darum heute ohne Gegner.

Er will ein «Leader» sein

Die Adresse, an der der Kongress tagt, muss Infantino gut gefallen. Die Porte de Versailles erinnert an das nahe Schloss, in dem es sich Ludwig XIV. als Sonnenkönig gut gehen liess. Infantino mag sich nun zwar gerne schmücken mit seiner Herkunft als Sohn italienischer Einwanderer, es ist aber alles nur eine inszenierte Bescheidenheit.

Es ist nicht eben viel zu spüren von dem, was seine Schwester Daniela vor gut drei Jahren im «Tages-Anzeiger» sagte, als er sich zur ersten Wahl aufmachte. «Ich nehme ihn nicht als Karrieremenschen wahr, der für seinen Erfolg über Leichen geht.»

Infantino machte dann schnell vorwärts, dieses Bild nachhaltig zu korrigieren. Er hatte keine Lust, nur ein repräsentativer Präsident zu sein, auch wenn der Kongress für ihn diese Rolle als Teil der Reformen nach der Ära von Sepp Blatter vorgesehen hatte. Zwei Tage nach der Wahl stellte er klar: «Ich bin vom Kongress gewählt worden, um ein Leader zu sein.»

Der Handstreich von Mexiko

Zwei Monate später, beim Kongress in Mexiko, liess er die Maske ganz fallen. Zuerst begehrte er auf, weil er den vorgeschlagenen Lohn von 2 Millionen Franken als Beleidigung empfand. Danach gelang es ihm handstreichartig, die Kontrolle über die Ethikkommission zu gewinnen. Fortan konnte der Fifa-Rat, das neue Führungsgremium anstelle des skandalumwitterten Exekutivkomitees, deren Mitglieder bestimmen. Übersetzt hiess das: Die Überwacher waren Erfüllungsgehilfen jener, die sie überwachen sollten.