Wenn die Politik den Rasen stürmt

Zum Nationalfeiertag am vergangenen Donnerstag, dem 4. Juli, hatte Trump in Washington das Militär auffahren lassen, damit es vor seinen Augen paradiert. Gestern nun in Lyon präsentierten die amerikanischen Fussballerinnen die friedliche Version von Dominanz.

Eine andere Stärkeklasse

Sie waren den Holländerinnen überlegen, läuferisch und spielerisch, hatten mehr Ballbesitz und die besseren Chancen, und keine Szene verdeutlichte das besser als jene kleine Episode aus der 65. Minute: als Samantha Mewis Hollands Regisseurin Daniëlle Van De Donk kurzerhand mit dem Hintern wegdrückte und ihr den Ball abnahm. Holland hat eine sehr gute WM gezeigt und sich das Endspiel verdient - die USA waren nun von anderer Stärkeklasse.

Dabei hatten die Amerikanerinnen vor dem Final nicht un widerstehlich gewirkt, und ihr Selbstbild einer unerschütterlichen Siegmaschine wankte. Nach einer problemlosen Vorrunde ohne Gegentor (aber mit 18 eigenen Treffern) bangten sie in jedem der K.-o.-Spiele um den Sieg. Dreimal zitterten sie sich zum 2:1 - wobei Rapinoe den Achtelfinal gegen Spanien und den Viertel final gegen Frankreich gleich selbst entschied. Im Halbfinal gegen England fehlte sie wegen einer Verletzung. Es folgte der Final, in dem die Amerikanerinnen alles zeigten, was sie ausmacht.

Trotzdem stellt sich die Frage: Wie sieht dieses Team in Zukunft aus? Rapinoe wird 2023, bei der nächsten WM, 38 sein und Alex Morgan 34. Carli Lloyd, prägende Spielerin der WM vor vier Jahren in Kanada, ist jetzt schon 37 und dürfte ihren 280 Länderspielen kaum noch viele folgen lassen. Allerdings: Lloyd war an dieser WM schon nicht mehr im Stamm - mit Tobin Heath oder Rose Lavelle ist sie bereits ersetzt. Schon vollständig vollzogen ist die Renovation im Tor: Auf die legendäre Hope Solo folgte 2016 Alyssa Naeher als Nummer 1. Und die stieg jetzt zur Heldin auf, als sie im Halb final gegen England in der 83. Minute einen Penalty hielt und die Verlängerung verhinderte.

Die grösste Aufgabe aber ist, dereinst einen Ersatz für Megan Rapinoe zu finden. Nicht bloss als Spielerin. Und schon das ist schwierig genug.