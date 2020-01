Warum gibt es fast keine Wintertransfers? Der Podcast

Dabei galt der Winter in der Schweiz – auch wegen der körperlichen Basisarbeit im Trainingslager – mal als gute Zeit, neue Spieler ins Kader zu integrieren.

Aber damit ist es natürlich nicht mehr weit her, wenn die Liga bereits am 24. Januar wieder startet. Ausserdem, findet Thomas Schifferle in der neusten Ausgabe unseres Fussball-Podcasts, fehle den meisten Schweizer Clubs wohl «schlicht das Geld», um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Aber natürlich diskutieren wir in unserer ersten Folge im neuen Jahrzehnt mehr als bloss nicht stattfindende Transfers. Stattdessen gehen wir geflissentlich die Chancen aller zehn Teams der Super League durch – und erwarten eine Aufholjagd des FC Thun am Tabellenende.

Probleme in der App

Achtung! Wenn Sie diese Sendung auf dem Smartphone in der Zeitungs-App (z. B. «Tages-Anzeiger», «Bund», «Basler Zeitung») hören, kann ein Problem entstehen. Die Sendung wird unterbrochen, wenn der Sperrschirm erscheint. Sie können das umgehen, indem Sie die App aktualisieren. Oder indem Sie diesen Text in einem Browser wie Safari öffnen und dort hören. Und schliesslich kann die Sendung auch auf Spotify oder bei Apple Podcasts gehört und abonniert werden.

