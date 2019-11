4:2 gegen Thun, 0:3 bei Servette, 4:3 gegen St. Gallen, 4:3 in Sitten – in den letzten vier Partien erhielt YB elf Gegentore. Diese Bilanz passt nicht zum erneuten Höhenflug des Leaders in Liga und Europa League.

Und es ist auch nicht nur eine Momentaufnahme, denn es gibt eine andere Statistik, die noch aufschlussreicher ist: Seit Anfang August spielte YB in Super League und Europacup in achtzehn Partien nur dreimal zu null: beim 2:0 gegen Feyenoord und bei den zwei 4:0 gegen Zürich.