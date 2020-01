Vollstrecker Kempes siegt noch immer – auch in Arosa

Als Mario Alberto Kempes in Arosa zur Schneefussball-WM aufläuft, muss er sich fast vorkommen wie in seiner grössten Stunde. Damals, im Sommer 1978, als er im WM-Final im Estadio Monumental von Buenos Aires die Niederlande mit zwei Toren und einem Assist fast im Alleingang bezwang, war der Boden von unzähligen Konfettifetzen übersät, fast so weiss wie am Freitag die Unterlage im Schanfigg.