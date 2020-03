Virologe: 2020 gibts keine Fussballspiele mehr

Noch lebt die Hoffnung, dass die Meisterschaften dank der Verschiebung der EM im Sommer zu Ende gebracht werden können. Es gibt aber Experten, die in diesen vom Coronavirus geprägten Tagen ein düsteres Bild zeichnen.

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erwartet, dass in Deutschland wegen der Pandemie in diesem Jahr kein Profifussball mehr gespielt wird. «Ich gehe fest davon aus, dass es erst wieder im nächsten Jahr stattfinden kann in dem Umfang», sagt der Mediziner des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg im «Sportclub» des NDR-Fernsehens.