Verstorbene Ismaili wird für Tor der Saison geehrt

Eigentlich sollte im Fussballstadion Kleinfeld in Kriens der Saisonstart in der National League A der Frauen im Vordergrund stehen. Vor dem Saisoneröffnungsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel fanden in verschiedenen Kategorien die Auszeichnungen der vorangegangenen Spielzeit statt. Doch die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Erinnerung an die Ende Juni verstorbene Florijana Ismaili.