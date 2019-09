Vargas trifft doppelt, Lichtsteiner sieht Rot

Im Spiel zwischen Bremen und Augsburg standen drei Schweizer in der Startformation. Neben Vargas und Lichtsteiner war auch der Neu-Bremer Michael Lang dabei. Der Ostschweizer wechselte diese Woche in den Norden, nachdem er bei Borussia Mönchengladbach in Gefahr gelaufen war, nicht auf viel Einsatzzeit zu kommen.

Schweizer Berg- und Talfahrt

Das Spiel begann furios, bereits nach sechs Minuten brachte der Japaner Yuya Osako das Heimteam in Führung. Beide Teams erspielten sich danach Chancen, drei Minuten nach dem ersten Tor schnupperte Vargas am Ausgleich, rutschte bei seinem Abschluss allerdings weg. Dann kam die Lichtsteiner-Flanke, kam das 1:1 des schweiz-dominikanischen Doppelbürgers per Kopf.

Das Spiel entwickelte sich für die beteiligten Schweizer in unterschiedliche Richtungen. Langs Bremen antwortete auf Vargas' Tor bereits neun Minuten später in Person des US-Amerikaners Josh Sargent, Lang hatte den Treffer eingeleitet. Kurz darauf holte Lichtsteiner seine erste Gelbe Karte ab, er geriet in ein Techtelmechtel mit Bremer Spielern. Vargas wurde fünf Minuten später ebenfalls verwarnt. Das Spiel wurde hitziger – auch wegen Lichtsteiner.

Der Verteidiger brachte seinen Gegenspieler in einem Laufduell zu Fall. Noch immer lief die erste Halbzeit, in seinem zweiten Spiel für die Süddeutschen sah Lichtsteiner Gelb-Rot, es war eine harte Entscheidung, die Augsburg eine Stunde in Unterzahl einbrachte. Die Gäste konzentrierten sich danach auf die Defensive und verliessen sich auf Konter. Einer davon brachte den Ausgleich. Wieder war es Vargas, der Luzerner musste nur noch zum 2:2 einschieben. Sein drittes Tor im dritten Spiel beim neuen Arbeitgeber.

Nach dem Ausgleich gehörte das Spiel weiterhin Bremen, der verdiente Lohn kam in der 67. Minute. Auch Osako wurde zum Doppeltorschützen, kurz darauf wurde Vargas ausgewechselt. Es blieb beim 3:2 für Bremen, Lang spielte als einziger Schweizer durch.