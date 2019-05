Urs Fischer: «Es gab zwei, drei Gläser Weisswein»

Wann waren Sie am Dienstagmorgen zu Hause?

Ich glaube, so um halb (lacht). Oder wars Viertel vor? Irgendwann war ich zu Hause. Ich glaube, um halb fünf, fünf.

Wie fühlt man sich als Aufstiegstrainer?

Ich habe nicht im Kopf, dass ich der Aufstiegstrainer bin. Wir haben gemeinsam etwas geschafft – das macht mich froh, glücklich und auch stolz, nicht der Begriff Aufstiegstrainer.

Wie belohnen Sie sich nun? Mit einer neuen Uhr vielleicht?

Ich habe ja eine.

Mit Ferien?

Das sicher. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir den Aufstieg geschafft haben, die Ferien sind schon seit vier Monaten geplant. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir am Samstag oder am Sonntag fliegen. Ich weiss aber, dass ich am Donnerstag in die Schweiz fliege.