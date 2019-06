Um was geht es für die Nationalmannschaft in Portugal?

Um wie viel Geld geht es denn genau?

Dank dem Gruppensieg in der höchsten Liga der Nations League hat der Schweizerische Fussballverband bereits 7 Millionen Euro auf sicher. Rang drei an der Endrunde bringt eine zusätzliche Million, also 8 Millionen, Rang zwei 9 – und der Gewinner erhält stattliche 10,5 Millionen Euro.

Gibt es auch einen Startplatz an der Europameisterschaft 2020?

Nein, im Finalturnier werden keine EM-Startplätze vergeben. Die Schweiz hat trotzdem zwei Chancen auf die EM: Es reicht einerseits Rang zwei in der Qualifikation, in die die Schweizer mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet sind. Vergibt die Schweiz diese gute Ausgangslage, darf sie als Gruppensieger der Nations League im März 2020 im Playoff gegen andere ­Nationen antreten, die den Sprung an die EM ebenfalls verpasst haben. Modus: Halbfinal und Final, der Sieger darf an die EM.

Wie hoch ist das Ansehen des Nations-League-Titels?

Er ist viel geringer als der eines EM- oder gar WM-Titels. Für die Schweizer hat er trotzdem seinen Reiz. Sie könnten den ersten Pokal in der Geschichte des Schweizer A-Nationalteams gewinnen.

Kommt der Video-Assistent zum Einsatz?

Ja. Und das ist eine Premiere. Zum ersten Mal setzt die Uefa den VAR nach der Champions und der Europa League nun auch auf Nationalmannschafts-Ebene ein. Die Schweizer Nationalmannschaft kennt den Videoschiri aber bereits von der WM 2018.