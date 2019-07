Uli Hoeness geht und bleibt dennoch

Die Bayern haben in Amerika auch ganz guten Fussball gespielt – und was, wenn demnächst auch noch, wie zu hören ist, der Nationalstürmer Timo Werner als neuer Bayern-Spieler vorgestellt würde?

Einen wirklichen Abschied würde das auf keinen Fall bedeuten.

Wäre das nicht der endgültige Beweis für die souveräne Betriebssicherheit eines Rummenigge-geführten FC Bayern?

«Das wars noch nicht»: Das hatte Uli Hoeness den Clubmitgliedern verschwörerisch zugeraunt, bevor er wegen seiner Steueraffäre ins Gefängnis einrücken musste; und wer den Blick nun vom flüchtigen Tagesszenario löst, dem drängt sich eine 2019er-Version dieses Satzes auf: Das wars immer noch nicht. Zwar dürfte Hoeness Ende August tatsächlich seinen Rückzug von beiden Ämtern bekannt geben, aber einen wirklichen Abschied würde das auf keinen Fall bedeuten.

Keine Sorge beim Basketball

Zum einen könnte Hoeness dem Aufsichtsrat als normales Mitglied erhalten bleiben, auch Vize- oder zumindest Ehrenpräsident könnte er zusätzlich werden. Dazu passen die Signale, die bei der Basketball-Abteilung angekommen sind: Ihnen sei versichert worden, man müsse sich keine Sorgen machen, dass der Förderer Hoeness abhandenkomme, heisst es.

Ausser als Uli Hoeness könnte Hoeness aber auch noch in anderen Erscheinungsformen weiterhin mitregieren. Der designierte Aufsichtsratschef Hainer gilt als langjähriger Hoeness-Vertrauter, auch Oliver Kahn, der designierte Vorstandschef, wird mit Hoeness’ ausdrücklichem Segen im Januar 2020 in den Betrieb zurückkehren, den er führen soll, wenn Rummenigges Vertrag ausgelaufen ist.

Denkt man sich noch den Mönchengladbacher Manager Max Eberl als neuen Sportvorstand dazu, dann wäre dieser Verein immer noch und mehr denn je ein Uli-Hoeness-Verein.

Der radikalste Anhänger

Hoeness geht und bleibt: In den Chefbüros träfe man dann lauter Leute, die dem alten Patriarchen nahestehen; mit Eberl hat Hoeness ja bereits Gespräche geführt, als es darum ging, jenen Sessel des Sportchefs zu besetzen, den im Moment noch Hasan Salihamidzic vorwärmt.

Der radikalste und oft auch brachialste Anhänger von Uli Hoeness ist Uli Hoeness.

Aber Eberl hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er einen Job bei Bayern nicht ausschliesst – und dass er sowieso ein radikaler Anhänger von Uli Hoeness ist. Der radikalste und oft auch brachialste Anhänger von Uli Hoeness ist in all den Jahrzehnten aber schon immer Hoeness selbst geblieben, deswegen hatten viele bis zuletzt an ein anderes Szenario geglaubt: dass Hoeness seinen Freundfeind Rummenigge in den Ruhestand gehen sieht, selbst aber weitermacht.

Doch die vergangene Jahreshauptversammlung, auf der Hoeness die Kritik aus seinem Verein so frontal abbekam wie nie zuvor, hat ihn offenbar nachdenklich gestimmt. «Das trifft mich sehr, sehr», hatte er damals gesagt. Auch ohne den Besitz der höchsten Ämter dürfte Hoeness aber weiterhin sein Sakko über den Schreibtischstuhl hängen und überlegen, wie er Legenden und Mythen seines Clubs weiter pflegt. Die unangenehmen öffentlichen Auftritte würde er künftig allerdings den anderen überlassen.