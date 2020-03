Tottenham-Spieler klettert auf Tribüne und attackiert Fans

Der englische Nationalspieler schreit die ebenfalls gereizten Anhänger an, gerät in ein kleines Handgemenge und muss anschliessend gar von Sicherheitskräften zurückgehalten werden. Verschiedene Videos auf Social Media zeigen die Szene, wie er mitten unter den Zuschauern seine Fassung verliert.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me ???? pic.twitter.com/nMGVcDWegX

— Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020