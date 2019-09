Thun und Xamax ziehen in die Achtelfinals ein

Die Führung gegen den Unterklassigen gelingt dann doch noch vor der Pause. Mustergültig flankt Stefan Glarner, Basil Stillhart köpft den Ball ins Tor. Doch anstatt dass die Oberländer den Match in der zweiten Halbzeit entscheiden, bleibt die knappe Führung bestehen, Nyonnais macht dem Super Ligisten das Leben schwer. Bangen muss das Team von Trainer Marc Schneider nach einem Foul Nicola Sutters an der eigenen Strafraumgrenze.

Der Nachschuss des in die Mauer geschossenen Freistosses landet beim am Pfosten postierten Jonathan Grossrieder, der zum Kopfball kommt. Andreas Hirzel kann mit den Füssen parieren und Mbamba spielt zum Schluss den Ball über das Tor – Glück für Thun. Ohne grosses Zittern und ohne zu glänzen bringen die Oberländer die knappe Führung danach über die Zeit.

Wieder ein 2:1-Auswärtssieg für Xamax



Wie beim 2:1 in der 1. Runde in Yverdon musste Neuchâtel Xamax auch im Sechzehntelfinal zittern: Das Schlussresultat in Bellinzona war das Gleiche, die Spielphysiognomie eine andere: Der Super-Ligist ging durch Treffer von Gaetan Karlen und Samir Ramizi 2:0 in Führung, verpasste es dann aber, die Partie zu entscheiden. So kamen die «Granata» noch einmal auf und elf Minuten vor Schluss durch Einwechselspieler David Stojanov per Kopf zum Anschlusstreffer.

Im Comunale kam noch einmal Hektik auf, zur ganz grossen Ausgleichschance kamen die Gastgeber in der Nachspielzeit mit einem Pfostenschuss. Joel Magnin hat damit in seinen ersten beiden Cupspielen als Xamax-Trainer schon ziemlich viel Spannung miterlebt – in der Startpartie in Yverdon hatte sein Team in der Schlussviertelstunde einen 0:1-Rückstand korrigiert.

Telegramme, Schweizer Cup, 1/16-Finals:

Stade Nyonnais - FC Thun 0:1 (0:1)

870 Zuschauer. – SR Bieri. – Tor: 39. Stillhart 0:1. – Nyon: Thürkauf; Londono, Kadima, Baron, Titié (71. Rugovaj); Hysenai (46. Parreira), Mbamba, Grossrieder, Qarri; Bega (56. Vieira), Nsiala. – Thun: Hirzel; Glarner, Gelmi, Sutter, Joss; Stillhart, Roth (79. Fatkic), Castroman; Salanovic (78. Vasic), Chihadeh (61. Rapp), Hefti. – Bemerkungen: Nyon ohne Escorza (verletzt), Cocaj, Ramadani, Pédat, Olaniyi, Gazzetta, Smajli, Brenet (nicht im Aufgebot). Thun ohne Tosetti, Hediger, Ziswiler, Karlen, Bigler, Rodrigues, Munsy (alle verletzt), Wanner, Righetti (beide krank). 16. Pfostenschuss Castroman. – Verwarnungen: 50. Nsiala, 55. Castroman, 57. Sutter, 90.+2 Vieira (alle Foul).

Bellinzona - Neuchâtel Xamax 1:2 (0:1)

2000 Zuschauer. – SR Horisberger. – Tore: 33. Karlen 0:1. 65. Ramizi 0:2. 79. Stojanov 1:2. – Xamax: Minder; Gomes, Djuric, Neitzke; Seydoux, Ramizi (76. Doudin), Corbaz, Kamber (75. Sylvestre); Haile-Selassie (46. Di Nardo), Nuzzolo; Karlen. – Bemerkungen: Xamax ohne Xhemajli (gesperrt), Dugourd, Mveng, Seferi, Oss (alle verletzt) und Mulaj (krank).