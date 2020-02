Steffen trifft gegen Mainz gleich doppelt

Der VfL Wolfsburg ist in der Fussball-Bundesliga wieder ein ernsthafter Europa-League-Kandidat. Die Niedersachsen gewannen am Sonntagabend auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0) gegen Mainz 05 und verbesserten sich in der Tabelle an Freiburg und Hoffenheim vorbei auf Rang sieben. Zu ihrem sechsten Platz der Vorsaison fehlen den «Wölfen» jetzt nur noch zwei Punkte. Bei Wolfsburg spielten Renato Steffen und Kevin Mbabu von Anfang an, Admir Mehmedi ist in der 74. Minute eingewechselt worden. Edimilson Fernandes kam bei Mainz nicht zum Einsatz.