St. Gallen Meister? Ja, natürlich!

Der Pflichttermin ist am Donnerstag, 17.30 Uhr, Autogrammstunde im Einkaufscenter des Stadions in St. Gallen. Alle sind sie da vom Club, der Trainer und seine Spieler. Und als die geplanten 60 Minuten vorbei sind, kann keiner von ihnen gehen, weil so viele Menschen da sind, die etwas wollen, nicht nur eine Unterschrift, auch ein Foto, ein kurzes Gespräch. Fast drei Stunden bleiben sie, bis auch der Letzte zufriedengestellt ist.