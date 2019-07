Sorgic wechselt per sofort nach Auxerre

Um einem möglichen Abgang entgegenzuwirken, reagierte der FC Thun Berner Oberland bereits in der Sommerpause proaktiv und holte mit Simone Rapp und Saleh Chihadeh gleich zwei nominelle Mittelstürmer ins Team, schreibt auch der Klub selbst. Sportchef Andres Gerber ist dementsprechend zuversichtlich, dass der Abgang Sorgics kompensiert werden kann.

Sorgic passte ins Team

«Mit den Neuverpflichtungen verfügen wir mittlerweile über ein breites Kader mit viel Potenzial. Wir haben genügend Spieler, die wissen, wie man Tore schiesst.» Und trotzdem bedauert der Sportchef den Wechsel Sorgics. Er habe nicht nur spielerisch überzeugt, «sondern passte mit seiner bescheidenen, sympathischen Art auch menschlich sehr gut zu uns.»

2016 gelang dem damals 26-jährigen Sorgic mit dem SC Kriens in einem Freundschaftsspiel gegen die AS Monaco ein Hattrick. Daraufhin lud Sportchef Andres Gerber Sorgic zu einem Probetraining ein und verpflichtete ihn schliesslich definitiv. Mit 18 Pflichtspiel-Treffern in der vergangenen Saison geriet Sorgic in den Fokus grösserer Klubs.

Der Stürmer habe sich stets zum FC Thun bekannt, schreibt der Verein. Jedoch habe er auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass ihn bei einem entsprechenden Angebot ein Auslandabenteuer reizen würde. Mit dem Wechsel zum französischen Zweitligisten AJ Auxerre werde Sorgic dieser Wunsch nun erfüllt. Sorgic kam in insgesamt 103 Pflichtspielen für den FC Thun Berner Oberland zum Einsatz und erzielte dabei 42 Tore (13 Assists).