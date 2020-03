Die grossen Fussballclubs fürchten um ihren Reichtum

Der in diesem Sommer auslaufende TV-Vertrag garantiert den Clubs 760 Millionen Euro, mit dem neu verhandelten Kontrakt, der ab nächster Saison greifen würde, verdiente die Ligue 1 mit fast 1,2 Milliarden Euro sogar mehr als die Bundesliga. Ob und wie die Parteien allerdings auf den neuen Deal einsteigen, ist mit der aktuellen Situation, in der auch ein pünktlicher Beginn der neuen Saison gefährdet ist, noch sehr unklar.

33'000 Zuschauer in St. Petersburg

Es gibt in Europas Fussball tatsächlich noch Ligen, in denen vorerst, und unter Ausschluss des Publikums, weitergespielt wird. In der Türkei gab es am Wochenende eine komplette Runde Geisterspiele, in Russland waren bis am Wochenende je nach Präfektur gar noch Zuschauer zugelassen. Zenit St. Petersburg besiegte Jekaterinburg noch am Freitag vor 33'000 Zuschauern mit 7:1, am Dienstag dann informierte die Liga, dass vorab bis zum 10. April die Ligen in Fussball, Basketball und Eishockey pausieren. In Schweden und der Ukraine wird zurzeit noch vor leeren Rängen gespielt.