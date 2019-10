Servettes Schmuddel-Tweet vor dem YB-Match

Am nächsten Sonntag spielt Servette in der Super League gegen die Young Boys. Vielleicht wegen eines Schmuddel-Tweets, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, vor mehr Zuschauern als sonst.

Das Bild des Tweets hat mit Fussball nicht viel zu tun. Es zeigt eine leicht bekleidete Dame, die eine Treppe hochsteigt. Im Hintergrund sieht man das Servette-Logo. Umrandet ist das Bild mit der Maske einer Internetseite, die gar nichts mit Fussball zu tun hat. «Das Video entstand 2016 an der Erotikmesse Exstasia im Stade de Genève. Heute Morgen schickte es jemand unseren Angestellten», sagt Servette-Medienchef Loïc Luscher auf Anfrage. Man habe sich dann entschieden, es selbst via Twitter zu verbreiten, bevor es die grosse Runde macht.