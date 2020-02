Schwaches YB erwacht in Lugano viel zu spät

St. Gallen kam in der ersten Hälfte nicht wie gewohnt in Fahrt. Das Team, das zuvor in 16 Partien 40 Punkte gesammelt hatte, erhöhte aber in der zweiten Halbzeit das Tempo und kam zweimal dem Ausgleich nahe. Aber der eingewechselte Axel Bakayoko, Jordi Quintilla sowie Jérémy Guillemenot scheiterten an Luzerns starkem Goalie Marius Müller. Und nach 80 Minuten flog ein Schuss von Ermedin Demirovic am rechten Pfosten vorbei.

Luzerns Sieges-Serie hält

Die Ostschweizer reihten vor 11’406 Zuschauern Corner an Corner, nach gut einer Stunde waren es deren zehn. Die Lücke fanden sie gleichwohl nicht. Dafür wäre beinahe das 2:0 gefallen. Der wirblige Ibrahima Ndiaye hatte mit seinem Lattenschuss Pech. Und in der Nachspielzeit verhinderte St. Gallens Koalier Zigi zweimal einen weiteren Gegentreffer. Zum Erfolg reichte es für Luzern gleichwohl. Dieses 1:0 war der fünfte Sieg in Serie, der vierte unter dem neuen Trainer Fabio Celestini.

Für St. Gallen hielt sich der Schaden in Grenzen. Weil YB gleichzeitig in Lugano verlor, ist das Team von Peter Zeidler auch nach der 22. Runde Leader. Und am kommenden Sonntag kommt es im heimischen Kybunpark zum Spitzenkampf gegen die Berner. (pmb.)

Lugano - Young Boys 2:1 (1:0)

3122 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore:17. Holender (Covilo) 1:0. 84. Gerndt (Lovric) 2:0. 90. Ballet (Sulejmani) 2:1.

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà, Lavanchy; Lovric (92. Kecskes), Covilo, Custodio; Holender (69. Lungoyi), Gerndt, Aratore (78. Selasi).

Young Boys: Von Ballmoos; Janko (78. Ballet), Lustenberger, Lefort, Garcia; Spielmann (46. Sulejmani), Aebischer, Martins (78. Gaudino), Fassnacht; Mambimbi, Hoarau.

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani, Obexer, Sabbatini, Rodriguez und Guidotti (alle verletzt). Young Boys ohne Nsame, Moumi Ngamaleu (beide gesperrt), Lotomba, Sierro, Sörensen (alle verletzt), Camara und Lauper (beide rekonvaleszent). 88. Gelb-Rote Karte gegen Gerndt. Verwarnungen: 25. Holender (Foul). 29. Covilo (Foul). 37. Gerndt (Foul). 54. Aratore (Foul).

Luzern - St. Gallen 1:0 (1:0)

11'406 Zuschauer. - SR Schärer.

Tor: 30. Margiotta (Foulpenalty) 1:0.

Luzern: Müller; Schwegler, Lucas, Knezevic, Sidler; Ndiaye, Ndenge, Mistrafovic (63. Schulz), Schürpf; Margiotta (76. Eleke), Males (83. Bürki).

St. Gallen: Zigi; Hefti, Stergiou, Letard, Muheim; Quintilla; Görtler (55. Bakayoko), Babic; Guillemenot (86. Ribeiro); Itten, Demirovic.

Bemerkungen: Luzern ohne Matos (gesperrt), Voca, Kakabadse und Binous (alle verletzt). St. Gallen ohne Ruiz (gesperrt), Lüchinger, Nuhu und Strübi (alle verletzt). 86. Lattensschuss Ndiaye. Verwarnungen: 17. Mistrafovic (Foul), 30. Zigi (Reklamieren), 37. Hefti (Schwalbe), 60. Males (Foul), 63. Bakayoko (Foul), 68. Knezevic (Foul).