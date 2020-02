Schlusspunkt im Fall Elia, Fragezeichen bei Sulejmani

Die gute oder die schlechte Nachricht zuerst?

Die Frage stellt sich an einem ereignisreichen Dienstag für all jene, die sich den Young Boys verbunden fühlen. Nach wochenlangem Warten kann YB endlich bekannt geben, dass Meschack Elia spielberechtigt ist.

Wie der kürzlich zu Leganés transferierte Roger Assalé schaffte der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo (21 Spiele, 6 Tore) bei TP Mazembe den Durchbruch, vom afrikanischen Spitzenclub trennte er sich im Herbst aber im Streit.

Mazembe hatte offenbar einst Elias Alter von 17 auf 18 angehoben, damit der Club ihn unter Vertrag nehmen konnte, behauptete aber, Elia habe den Pass gefälscht. Vom kongolesischen Verband war Elia für ein Jahr gesperrt worden.

Die Fifa erteilte schon Ende letzter Woche die Spielberechtigung, nun hat der Schweizer Fussballverband nachgezogen. Der 22-Jährige kann somit am Sonntag beim Spitzenspiel in St. Gallen eingesetzt werden.

Ausgerechnet Aebischer

Und damit zu den Bad News: Das Verletzungspech bleibt den Young Boys treu. Nachdem sich Mittelfeldspieler Vincent Sierro vergangene Woche eine Blessur zugezogen hat, fallen nun auch noch Michel Aebischer und Miralem Sulejmani aus.

Aebischer erlitt beim 1:2 in Lugano am Sonntag einen Zehenbruch, der 23-Jährige wird sechs Wochen fehlen. Sulejmani muss mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel drei Wochen pausieren. So könnte die Absenzenliste am Sonntag in der Ostschweiz erneut sieben Namen umfassen. Es sind Zustände wie in der Vorrunde, als die Young Boys über Monate von einer Verletztenmisere heimgesucht wurden.