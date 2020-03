Ronaldo macht aus seinen Hotels Spitäler

In Krisenzeiten wie der aktuellen rückt die Gesellschaft zusammen und steht füreinander ein. Auch Cristiano Ronaldo tut das. Der Superstar, der bei Juventus unter Vertrag steht, besitzt in Portugal zwei Hotels. Diese stellt er nun als Spitäler zur Verfügung. Gleichzeitig kündigt der Stürmer an, für alle Kosten der Patienten und medizinischen Angestellten aufzukommen.