Ronaldo: «Bis zu diesem Tag fehlen noch viele, viele Jahre»

Genug hat der fünfmalige Weltfussballer deswegen noch lange nicht. «Ich denke, dass ich immer noch ein nützlicher Spieler bin. Ich fühle mich motiviert und spiele gerne für die Seleção», sagte der Stürmer von Juventus Turin nach dem Spiel. «Es wird einen Tag geben, an dem ich nicht mehr zur Seleção komme. Aber bis zu diesem Tag fehlen noch viele, viele Jahre.» Dass er den EM-Titel im Sommer 2020 verteidigen will, scheint damit beschlossene Sache zu sein. Doch ein grosser Traum dürfte ihn auch darüber hinaus nicht loslassen – die wichtigste Trophäe im Fussball in den Händen zu halten, den WM-Pokal.

Auch mit 34 noch topfit

Ronaldo stellt immer wieder aufs Neue unter Beweis, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. In der abgelaufenen Saison gewann er den Meistertitel mit Juventus Turin und steuerte dazu 21 Ligatore bei. In insgesamt 43 Pflichtspielen für Juve erzielte der Stürmer 28 Tore.

Von einem unvergleichbaren Ehrgeiz angetrieben, bricht er laufend neue Bestmarken. In seiner Karriere kommt Ronaldo auf mehr als 140 Rekorde. Mit 158 Länderspielen und 88 Toren ist er Rekordhalter in Portugal. Dass er auch die Weltrekorde für die meisten Länderspiele (Ahmed Hassan, 184 Spiele für Ägypten) und die meisten Länderspieltore (Ali Daei, 109 Tore für Iran) knacken könnte, ist ihm durchaus zuzutrauen.

Ronaldo ist noch immer hungrig auf Titel

Bislang deutet jedenfalls nichts auf einen Leistungseinbruch in den kommenden Jahren hin – denn es gibt wohl nur wenige Sportler, die ihrem Körper dermassen Sorge tragen wie Ronaldo. Sein Körperfettanteil liegt bei etwa sieben Prozent, und die Muskelmasse macht rund 50 Prozent seines Körpergewichts aus. Das sind Werte, die man eher von einem 20-Jährigen erwarten würde und nur durch eiserne Disziplin zu erreichen sind. Richtiges Training, genügend Schlaf und eine gute Ernährung sind Grundvoraussetzungen dafür.

Cristiano Ronaldo achtet darauf, regelmässig zu essen, um das Energielevel hoch zu halten. Bis zu sechs kleine Mahlzeiten isst er täglich. Seine Ernährung besteht aus einem hohen Proteinanteil und vielen Kohlenhydraten auf Vollkornbasis. Zuckerhaltige Lebensmittel wie Süssigkeiten nimmt der Musterathlet keine zu sich. Alkohol meidet Ronaldo partout. Dafür trinkt er jede Menge Wasser, um hydriert zu bleiben.

Der nimmersatte Portugiese ordnet sein Leben dem Erfolg unter. 2022 steht die nächste Weltmeisterschaft an. In Katar. Er wäre dann 37 Jahre alt. «Diese Mannschaft hat grosses Potenzial. Ich bin mir sicher, dass Portugal in der Zukunft weitere wichtige Trophäen gewinnen wird», meinte Ronaldo und deutete damit an, dass er den grossen Traum von der goldenen WM-Trophäe noch nicht aufgegeben hat.