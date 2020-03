Ronaldinho mit falschem Pass erwischt

«Ronaldinho ist mit einem falschen Pass nach Paraguay eingereist», sagte Innenminister Euclides Acevedo, und weiter: «Nach unseren Erkenntnissen wurde der Pass vor eineinhalb Monaten von Personen, die hier wohnen, beantragt und das Dokument danach verändert.» So ist Ronaldinho laut dem manipulierten Pass paraguayischer Staatsbürger.

Ronaldinho beteuert seine Unschuld

Paraguay? Diverse Menschen dürfte das stutzig machen. War Ronaldinho schliesslich derjenige, der etwa mit Brasilien den WM-Final 2002 gegen Deutschland gewonnen hatte. Schon am Flughafen soll die Polizei auf Ronaldinho und seinen Bruder Roberto Assis, der in den neunziger Jahren für den FC Sion spielte, aufmerksam geworden sein. Später befragten Polizisten die Brüder in ihrem Hotelzimmer.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi

— Zach Lowy (@ZachLowy) March 5, 2020