Rollentausch und Nummernwechsel bei YB

Sommer für Sommer war es an Fabian Lustenberger, die neuen Spieler zu begrüssen, sie einzuführen, ihnen Hilfe anzubieten. 12 Jahre lang stand er in der Bundesliga bei Hertha Berlin unter Vertrag, viele davon als Führungsspieler und Captain und damit als Ansprechperson der Zugänge. Der 31-Jährige kannte den Verein, die Abläufe und Personen. Er war ein Herthaner durch und durch.

Als der Innerschweizer am Montagmorgen an seinem Wohnort Schenkon nahe Sursee losfährt, ist alles anders. Ihm steht der erste Arbeitstag bei YB und damit ein Rollenwechsel bevor: Er ist jetzt der Neue, der sich einfinden muss.

Anspannung und Nervosität habe er verspürt, sagt Lustenberger, nachdem er die erste Einheit absolviert hat. Dass er als Leaderfigur geholt worden sei, ändere nichts am Eingewöhnungsprozedere, meint er. «Ich werde nun sicher nicht sofort das Wort ergreifen. Erst gilt es anzukommen und das Umfeld kennen zu lernen.» Von seinem Vorgänger als Abwehrchef, Steve von Bergen, der auch sein Freund ist, seit sie 2007 aus der Schweiz nach Berlin gewechselt sind, hat er Anfang Juni bei sich zu Hause Besuch erhalten. Natürlich hätten sie da über die Young Boys gesprochen, sagt Lustenberger. «Er hat mir gesagt, dass es ein gut geführter Club mit guten Leuten ist. Deshalb mache ich mir betreffend meiner Integration überhaupt keine Sorgen.»

Nummer 10 für Sulejmani

Der dreifache Familienvater ist einer von zwei neuen Spielern beim Trainingsstart, der nicht im Stade de Suisse stattfindet, wo ein neuer Kunstrasen verlegt wird, sondern auf der Allmend. In Nachbarschaft zum SC Bern, der gleich nebenan das Sommertraining absolviert.

Der andere Neue ist der vom FC Thun verpflichtete Offensivspieler Marvin Spielmann. Nervös sei er nicht gewesen, sagt der 23-Jährige. «Es ist ein Privileg, bei so einem grossen Club spielen zu können.» Spielmann wird künftig die Nummer 7 tragen, die Miralem Sulejmani gehörte. Der Serbe, der nach Oberschenkelverletzung wieder mittun kann, spielt nun mit der 10, die seit Yoric Ravets Abgang zum SC Freiburg vor zwei Jahren frei gewesen ist.

Als es für die Neunen gilt, nach dem Training mit Trainer Gerardo Seoane für ein Foto zu posieren, gesellt sich Nicolas Bürgy dazu. Der 23-Jährige ist ein alter Bekannter, ausgebildet im YB-Nachwuchs, hat sich der Innenverteidiger nach Lehrjahren in Thun und Aarau einen fixen Kaderplatz ergattern können.

Dabei war die Zukunft des Innenverteidigers vor einem Jahr mehr als ungewiss, in Thun hatte er in der Rückrunde wegen einer Gehirnerschütterung nur 3 Partien bestritten, die Oberländer verzichteten infolgedessen auf eine Übernahme. Bürgy arbeitete dann bei YB am Comeback, ohne Aussicht aber, in der Profiequipe beschäftigt zu werden. Wieder fit, wurde er Ende August an den FC Aarau verliehen. Mit Bürgy als Abwehrchef verloren die schwach gestarteten Aargauer in der Challenge League nur viermal, bis zur Barrage, als sie gegen Xamax nach einem 4:0 im Hinspiel daheim den scheinbar sicheren Aufstieg verspielten. Wobei Bürgy da schon wusste, dass ihm YB eine neue Chance geben würde.

Der Nichtaufstieg sei dennoch nicht ganz verdaut, sagt Bürgy, aber die Vorfreude überwiege. «Die Rückkehr zu YB war immer mein Ziel.» Seoane attestiert dem Belper eine sehr gute Entwicklung. «Jetzt kann er sich beweisen.» Auch die anderen zurückgekehrten Leihspieler Linus Obexer, Taulant Seferi und Pedro Teixeira trainieren derzeit mit, für sie dürfte jedoch erneut eine Ausleihe angestrebt werden.

14 Feldspieler für Seoane

Obexer, Seferi und Teixeira zählen zu den 14 Feldspielern, die Seoane im ersten Training zur Verfügung stehen. Flügel Christian Fassnacht ist leicht angeschlagen, Innenverteidiger Mohamed Camara befindet sich im Aufbautraining. Goalie David von Ballmoos, der im Vorfeld der Nations League eine Woche mit dem Schweizer Nationalteam trainierte, kehrt im Verlauf dieser Woche zurück. Mittelfeldzugang Christopher Martins Pereira sowie Nicolas Ngamaleu, Jean-Pierre Nsame und Djibril Sow geniessen nach Nationalteam-Aufgeboten einige Ferientage, sie werden nächste Woche vor der Abreise ins Trainingslager nach Fügen zurückerwartet.

Wobei bei Sow fraglich ist, ob er überhaupt noch einmal mittrainiert. Der 22-Jährige hat etliche Interessenten, darunter auch das vom früheren YB-Trainer Adi Hütter gecoachte Eintracht Frankfurt. Der eine oder andere werde YB noch verlassen, zwei, drei Neue würden dazustossen, sagt Christoph Spycher. Der Sportchef geht davon aus, dass in zwei Wochen das Kader deutlichere Konturen angenommen haben werde.

Für Lustenberger heisst dies, dass er schon bald neue Mitspieler begrüssen kann. (Der Bund)