Die Römer Clubs jagen Juve und Inter

Lazio und Roma verfügen also über die Stärke in den eigenen Reihen, um Juventus und Inter gefährlich zu werden. Für das Spiel vom Freitagabend, Inter-Roma, ist auch die Statistik auf der Seite der Giallorossi. Gegen Inter haben sie in den letzten vierzehn Begegnungen in Mailand fünfmal gewonnen, sechsmal Remis gespielt und lediglich dreimal verloren – zuletzt 2015. Ausserdem haben die Mailänder in dieser Spielzeit bislang ausschliesslich im heimischen San Siro Punkte abgegeben. Hinzu kommt, dass Inter zurzeit auf mehrere Spieler verzichten muss – unter anderem sind die Neuzugänge Nicolò Barella, Stefano Sensi und Alexis Sanchez verletzt.

Im Duell zwischen Lazio und Juventus spricht statistisch gesehen alles für den Rekordmeister aus Turin. Aus den letzten zehn Spielen haben die Biancocelesti gegen Juventus achtmal verloren, zweimal sind sie als Gewinner vom Platz. Doch auch die schlechteste Serie muss irgendwann enden. Der Zeitpunkt dafür wäre ideal. Eine verrückte Fussballstadt ist bereit, vom ganz grossen Coup zu träumen.

