Reus macht den Messi, Insigne den Robben

Am Mittwochabend also ging auch diese Saison zu Ende. Marco Reus und Lorenzo Insigne machten den Abschluss zu einem würdigen mit ihren Traumtoren. Aber der Reihe nach: Deutschland muss sich irgendwann während der ersten Halbzeit in Mainz zurückerinnert haben an eines der spektakulärsten WM-Spiele je. Fünf Tore zur Pause, das gab es nicht mehr seit dem 7:1-Sieg im Halbfinal 2014 gegen Brasilien. Am Mittwoch aber gegen Estland gelang den Deutschen das Gleiche. Und Tor Nummer 5 war ein ganz schönes, «wohl das schönste meiner Länderspielkarriere», so bewertete es Schütze Reus.

Der Dortmund-Captain legte sich in der 37. Minute den Ball zum Freistoss hin und traf direkt. So, als hätte es ihm Lionel Messi persönlich beigebracht. Das Video zu diesem Tor sehen Sie oben. Deutschland gewann übrigens 8:0. Und weil es so schön war, hier das Lehrstück von Messi im Champions-League-Halbfinal gegen Liverpool: