Tami sagt, die Trainerfrage habe bei ihm momentan höchste Priorität. Er hat sich mit Petkovic kürzlich für ein erstes Zukunftsgespräch getroffen. Ob sich die Parteien auf eine Verlängerung einigen, ist offen.

Tami möchte zum Stand der Verhandlungen nichts sagen, bestätigt aber, dass er derzeit nur mit Petkovic redet. Petkovic, seit 2014 Nationaltrainer, deutet an, dass er es sich gut vorstellen könnte, weiterhin für die Schweiz zu arbeiten: «Die entscheidenden Faktoren für mich sind: Der Ist-Zustand ist gut. Wir haben die Möglichkeit, es noch besser zu machen als bisher. Und wir haben den Willen, es noch besser zu machen als bisher.» Wie Tami will auch Petkovic so schnell wie möglich Gewissheit: «Ich möchte meine Zukunft bis Februar geklärt haben.»

Testspiele in Katar?

Petkovic und Tami blickten an einer Medienkonferenz am Montagnachmittag gemeinsam in Bern auf die vergangenen Monate zurück. Dabei wurde auch bekannt, wie sich die Schweizer Nationalmannschaft auf die Euro vorbereitet – und wo sie während der Euro ihr Basiscamp hat. Im März wird sie vermutlich in Katar zwei Testspiele bestreiten, mögliche Gegner sind Kroatien, Belgien und Portugal. Die unmittelbare EM-Vorbereitung findet in Bad Ragaz statt. In den letzten Länderspielen vor der Euro trifft die Schweiz am 31. Mai in Basel auf Deutschland und am 4. Juni in St. Gallen auf Liechtenstein.

Überraschend ist, dass die Mannschaft während er EM nicht hauptsächlich in Baku wohnt, wo sie im ersten und dritten Gruppenspiel auf Wales und die Türkei trifft. Sondern in Rom, wo sie Spiel 2 gegen Italien austrägt.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: