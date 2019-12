Özil aus berühmten Videospiel gelöscht

Neben einer Salve von Beleidigungen und Diskreditierungen der Chinesen, sind sie im asiatischen Staat nun einen Schritt weiter gegangen: Özil wurde aus der chinesischen Version des beliebten Fussball-Videospiels «Pro Evolution Soccer» gestrichen. Das chinesische Unternehmen NetEase begründete seine Massnahme mit Özils «extremen Aussagen über China». Zuvor reagierte bereits das chinesische Staatsfernsehen und strich die Partie Arsenal gegen Manchester City aus dem Programm.

Köln verzichtet auf China-Millionen

Doch China boykottiert nicht nur, mittlerweile wird es auch boykottiert. Wenigstens von einem Club. Denn der 1. FC Köln, der sich in den letzten Jahren in den asiatischen Markt drängen wollte, beendet nun alle Kooperationen mit der asiatischen Grossmacht. Stefan Müller-Römer, Vorsitzender des Mitgliederrates beim abstiegsbedrohten Bundesligisten, fand dafür markige Worte: «Im Sport brauchen wir China nicht. Vielmehr will China bei uns Wissen absaugen, wie es das in der Wirtschaft seit über seit 20 Jahren tun kann, weil unsere Wirtschaftsführer in Teilen völlig naiv sind.»

Köln hatte chinesische Talente in der Region Shenjang nach eigenen Standards ausbilden wollen, der FC hätte auch die sportliche Leitung des Projektes übernommen. Dafür hätten die Kölner bis zu zwei Millionen Euro erhalten – der Verein verzichtet nun auf dieses Geld. Der Jurist begründet den Entscheid gegenüber dem «Stadtanzeiger» damit, dass China «Menschenrechte in massiver Form missachtet». Es werde «ein totaler Überwachungsstaat aufgebaut, wie ihn sich George Orwell nicht schlimmer hätte ausdenken können». Deswegen sei er der Meinung, dass ein Verein wie der 1. FC Köln dort nicht aktiv sein solle.