Nur etwas glückt Haaland bei seinem Debüt nicht

«Mit ihm hat Dortmund ein anderes Instrument im Orchester», schwärmte der Ex-Frankfurter Fjörtoft. «Irgendwie haben sie eine neue Waffe.» Gewohnt zurückhaltender analysierte Trainer Lucien Favre. «Er will lernen, er ist aufnahmefähig, hat eine top Mentalität und hat mit 19 viel Potenzial», sagte der Schweizer Trainer über seinen neuen Stürmer. Bei aller Freude über Haaland: Favre war genervt wegen der mangelhaften Defensivarbeit seines Teams. Drei Gegentreffer bedeuten eine Ernüchterung. «Das macht mir Sorgen. So wirst du am Ende nicht deine Ziele erreichen», warnte Zorc.

Haaland fand den Weg aus dem Stadion nicht



Der Sportdirektor liess durchblicken, dass Haaland in seinem bis 2024 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel haben könnte. «Wenn man weiss, wer alles noch im Boot war, diktiert man nicht die Bedingungen», erklärte Zorc vielsagend. Was der Verzicht auf Alcacer am Samstag für die Zukunft des Spaniers bedeutet, verriet Zorc nicht. Mehr und mehr zeichnet sich aber eine Rückkehr in die Heimat ab.

Lange soll dagegen Haaland noch die BVB-Fans jubeln lassen. «Heiland Haaland» oder «Haallelujah» wurde der Jungstar schon überschwänglich gepriesen. Doch selbst nach dem «absolut fantastischen» Debüt, wie es der Shootingstar selbst umschrieb, wirkte er wunderbar geerdet. Und alles glückte auch ihm nicht. Beim Weg aus dem Stadion verlief er sich.

